Fútbol de Veteranos en Castellón | El Rodeo Fore-Ut logra su primera victoria en Copa

La séptima jornada del Torneo Provincial de Copa de la Asociación de Veteranos de Fútbol de Castellón emparejó a unos equipos muy equilibrados en los que se podía dar cualquier resultado. Entre ellos, cabe destacar la confirmación del buen momento que atraviesa el Casa Marina-Bañohogar que arrancó un punto en Onda. También, el primer triunfo logrado por el Rodeo Fore-Ut.

En el Torre San Vicente de Benicàssim, se dio la primera victoria del Rodeo Fore-Ut. Fue a domicilio y se trata de una victoria que estaba buscado el Rodeo ya en varias jornadas y que por falta de puntería no había obtenido.

El partido se jugó con absoluta deportividad y buen ambiente, con una primera parte de claro dominio por parte del Benicasim. Sin embargo, un fallo defensivo del equipo local permitió adelantarse al Rodeo y terminar la primera parte con el resultado de 0-1. En la segunda parte, fue el Rodeo, quien pasó a dominar y quien dispuso ocasiones que no materializó.

La victoria a domicilio del Moncofa sobre el Fomento Montlyg (1-5) entraba dentro de lo pronosticable. El Emat Displays Vila Real y el Castellón San Pedro hicieron tablas (2-2), el resultado puede ser bueno para ambos.

Excelente encuentro disputado en El Saltador. Primera parte dominada por el equipo local, pero que no pudo traducir en goles. La segunda parte empezó con gol local de Remus Berechet, aunque el partido fue más igualado en la segunda mitad. Remus volvería a marcar de penalti para poner el 2-0 . Después, David Boix del Huracán Burriana, acortaría distancias. Tras varios ataques de ambos equipos, sería de nuevo el Alcora Asitec quien marcaría por medio de Héctor Garcés. Al final, 3-1.

Más ajustado fue el encuentro entre el Armelles CMG y la UDE en el que los colegiales con mucho esfuerzo y acierto tuvieron que remontar en la segunda parte.

Empate del Casa Marina ante el Onda en el Enrique Saura, que demuestra el buen momento por el que atraviesa el equipo castellonense (0-0), que ya no sorprende. El buen hacer de los porteros provocó el empate sin goles.

Grupo segundo

En el segundo grupo, sigue con la tabla partida en dos y con una igualdad manifiesta de seis equipos. El Borriol Magnanimvs, el Alcalá y el Arrincadeira parecen tenerlo más claro debido al pinchazo del Pizzería L´Etrusco y con el Moró y el Oropesa al acecho. La sorpresa y gorda de la jornada la protagonizó el Moró que le pintó la cara al Oropesa a domicilio por lo extraño del resultado (0-4).

El Borriol Magnanimvs se ha llevado los tres puntos del Palmar ante el Pizzería L´Etrusco al imponerse en un disputado encuentro por un apretado (3-2). Marcó pronto el Borriol nada más comenzar el partido, en jugada combinada y remate de Cristian Soto (1-0). Sobre el minuto 30, empate del Etrusco de penalti gol de Carlos Acedo con el que se llega al descanso. (1 a 1). Segunda parte igualada, y sobre el minuto 60, gol del Borriol de penalti, gol de Cristian Soto, poniendo (2 a 1). Poco después, justa expulsión de un jugador del Etrusco y gol de Sergi Castellano de falta para anotar el (3 a 1). Sobre el minuto 70, golazo de Carlos Troncho del Etrusco desde fuera del área, (3 a 2), con el que se llega al final del partido.

Otro partido que fue disputadísimo y al que sobró la intensidad fue el que protagonizaron el Maradona contra el Vila d´Onda que terminó con un muy justo empate a uno y en el que el colegiado Suárez Román estuvo a la altura de lo que requería el partido.

Holgado el triunfo del Arrincadeira Serret ante el San Lorenzo (1-5).

Y el domingo en jornada matinal goleada a domicilio del Alcalá Bar Gales ante Les Palmes por (1-4).