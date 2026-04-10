'Basado en sueños reales', el Proyecto FER 2026 se presenta pensando en los JJOO de Los Ángeles 2028
La Fundación Trinidad Alfonso, que preside Juan Roig, invierte 1 millón de euros en 140 deportistas y 14 entrenadores con el objetivo de los próximos Juegos Olímpicos
El Proyecto FER (Foment Esportistes amb Reptes), el programa de becas impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso presidida por el empresario valenciano Juan Roig, presentó ayer su 14ª edición con 140 deportistas y bajo el lema Basado en sueños reales con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La presentación del FER 2026, que ofrece apoyo económico y promoción social a deportistas afincados en la Comunitat Valenciana, tuvo el testimonio de deportistas valencianos. Una puesta de largo que volvió a ser multitudinaria. Un año más, estuvo representado gran parte del deporte valenciano y nacional: Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español, Federaciones, clubs, con representación del Villarreal CF, y universidades, entre ellas la UJI.
Los 140 componentes quedan distribuidos en las tres categorías existentes desde el origen del programa en 2013: 45 en ‘Élite’, que recibirán una ayuda que oscila entre los 12.000 y los 16.000 euros, 50 en ‘Promesas’, que percibirán una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000 euros, y 45 en ‘Vivero’, los cuáles tendrán una asignación de 3.000 euros (para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales) o de 2.000 euros (para aquellos deportistas que hayan cumplido el requisito sólo por una de estas dos vías).
En cuanto a la distribución de género, 73 son hombres y 67 son mujeres y, en cuanto a la distribución geográfica, 71 son de la provincia de Valencia, 46 a Alicante y 23 son desportistas de Castellón.
Por noveno año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, cuyas ayudas oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros. En esta ocasión, son 14 los beneficiarios. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para todas estas ayudas llega a un 1 millón de euros.
Destacar que desde la primera edición del Proyecto FER en 2013, Juan Roig ha invertido 11 millones de euros con 530 deportistas becados y más de 1.700 becas.
La visión de Juan Roig
Juan Roig inició su intervención comentando que poder compartir con la sociedad: "Yo a todo el mundo le digo que cuando más das, más recibes. Lo que pasa es que hay que creérselo. Yo me lo creo y nos va fenomenal. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en la Fundación Trinidad Alfonso. Lo que hay que transmitir a la Sociedad es el valor del esfuerzo. He estado con un grupo de 8 deportistas, cada uno de ellos entrena entre 4 y 6 ó 7 horas al día. Luego, cuando ganen las medallas en Los Ángeles, que yo espero que ganemos alguna, la gente podrá pensar que es una casualidad, pero es el esfuerzo de muchos años. Son un ejemplo para todos los demás".
Juan Roig se refirió también al Maratón de Valencia, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso desde 2012: “Ahí tuvimos la visión. Y sobre todo lo más chulo que tiene el Maratón es que toda la gente compitepor un objetivo: contra uno mismo. Salvo los primeros, que quieren ganar, los demás quieren batir su récord personal. La gente va muy ilusionada, se prepara durante mucho tiempo y nos hemos convertido en el mejor Maratón de Europa. Y, además, es sostenible. Es lo que yo le digo a todo el mundo, que hay que hacer las cosas sostenibles. El Maratón es muy sostenible y eso es muy importante”.
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