El Rally Transbetxí alza el telón con un gran ambiente
Los vehículos participantes cumplen con los controles técnicos, antes de iniciar este sábado la emoción de la competición con los primeros tramos cronometrados
Betxí disfrutó este viernes del primer día del Rally Transbetxí. Ha sido el día de los controles técnicos y la presentación de los vehículos que, a partir del sábado, competirán en la XXXVI edición de una de las citas deportivas más emblemáticas de la provincia de Castellón.
Al evento no faltó la alcaldesa del municipio, Carla Nebot. Tampoco el diputado provincial de Deportes, Iván Sánchez. Con un gran ambiente, aficionados de todas las edades pudieron ver desde cerca los peculiares motocultores que serán los protagonistas del espectacular rali. Para la jornada del sábado, está prevista la disputa de los primeros cuatro tramos en diferentes puntos del término municipal de Betxí.
El primero (desde las 9.30 horas) y el segundo (10.30 horas) conformarán la primera etapa, que finalizará sobre las 12.00 horas. Posteriormente, ya por la tarde, y a partir de las 15.30 horas, comenzarán los otros dos tramos para completar la segunda y última etapa del día, sobre las 18.00 horas.
El domingo, el cierre
La competición culminará con la jornada final del domingo, con salida y meta en la zona de Sant Antoni. Dos tramos formarán la segunda etapa, que está previsto que comience a las 10.00 horas, por lo que el rali finalizará sobre las 12.30 horas. Después, tras las necesarias comprobaciones, a las 18.00 horas se conocerán los resultados definitivos y poco después, a las 18.30 horas, el pub Monkey albergará la entrega de trofeos.
En esta ocasión, la participación es numerosa. En total, 56 equipos inscritos (10 de ellos procedentes de Alemania) que afrontan el reto de un recorrido de 33 kilómetros. La prueba se puede seguir on line.
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