Sergio García pasa el corte en el Masters de Augusta, pero no encuentra su juego: "Lo que más me preocupa es cuándo va a cambiar esto"
El castellonense saca adelante una ronda complicada con «muy malas sensaciones»
"Las sensaciones siguen siendo muy malas, muy muy malas, muy feas. He dado golpes muy muy malos». Sergio García pasó el corte en el Masters de Augusta, pero no se quita de encima las malas sensaciones con su juego. Este viernes sacó adelante una ronda complicada, en la que enlazó tres bogeys muy pronto, se rehizo, y tropezó en el penúltimo hoyo con un doble bogey. Al final, +3 en el global, en la 44º posición al cierre de estas líneas, y con el corte virtualmente pasado.
Con todo, Sergio García se mostró muy frustrado ante los medios, tras completar el recorrido. «Si no le pego bien al drive, mi juego entero se viene abajo. Me quita toda la confianza del resto», confesó.
«Me pongo y espero que no me dé un patatús mientras hago el swing. Y nada, rezar para que la bola salga más o menos recta», agregó el golfista de Borriol, que lleva unos meses arrastrando problemas para dar continuidad a su juego. «Lo que más me preocupa es cuándo va a cambiar esto», dijo el campeón del Masters de 2017, en declaraciones recogidas por OpenGolf.
Los españoles
Al cierre de estas líneas, el Masters de Augusta lo lidera Rory McIlroy, con -7. En cuanto al resto de españoles en el torneo, Jon Rahm presenta un global de +4, y José María Olazábal, con +9, no jugará en el fin de semana.
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