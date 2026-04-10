Buen comienzo de Sergio García en el Masters de Augusta

Llegaba con malas sensaciones, pero firmó una notable tarjeta para empezar, este jueves, una nueva participación en el Masters de Augusta. En la primera ronda del primer major de la temporada, Sergio García finalizó el recorrido al par del campo, 18º, a cinco golpes de la cabeza que comparten Sam Burns y Rory McIlroy, con -5.

El golfista castellonense, ganador en Augusta en 2017, inauguró el capítulo de birdies en el hoyo 2 y lo prolongó en el 8. Después, dos bogeys casi consecutivos lastraron su vuelta. Sergio García reaccionó con un birdie en el hoyo 13, pero en otro par 5, el 15, arriesgó, se fue al agua y firmó un bogey. Terminó el recorrido con una serie de pares que le dejaron en una situación óptima para superar el corte.

Los españoles

García es uno de los tres jugadores españoles presentes en el torneo. Jon Rahm, que encaraba la cita entre los favoritos a enfundarse su segunda chaqueta verde (la logró en 2023), respaldado por un inicio de temporada dominador, decepcionó en la primera jornada, y al cierre de estas líneas estaba en +6, con cuatro hoyos por delante.

El tercer español en liza, el veterano de 60 años, José María Olazábal (ganador en Augusta en 1994 y 1999), acabó con +2 y mantiene intactas las opciones de pasar el corte cara al fin de semana. Es 42º.

Homenaje a Ballesteros

La jornada en Augusta conllevó un emotivo recuerdo. El estadounidense Scottie Scheffler, número 1 del mundo, homenajeó al español Seve Ballesteros vistiendo unas deportivas que hicieron referencia a una visera empleada por el genio de Pedreña hace 40 años. Ballesteros fue el primer golfista español en enfundarse la chaqueta verde del Masters tras ganarla en 1980; repitió suerte en 1983.