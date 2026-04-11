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Abiertas las inscripciones para el campus multideporte de Tenis Drive Academy

El evento se realizará desde el 23 de junio hasta el 5 de septiembre y está dirigido para niños de entre 3 y 17 años

Multitud de actvidades hacen del campus multideporte una de las mejores opciones para el próximo verano.

Multitud de actvidades hacen del campus multideporte una de las mejores opciones para el próximo verano. / TENIS DRIVE ACADEMY

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

Con la llegada de las vacaciones escolares, Tenis Drive Academy abre las inscripciones para su tradcional Campus de Verano, una propuesta pensada para que niños y jóvenes vivan unas semanas combinando deporte, ocio y nuevas amistades. El Campus Multideporte está dirigido para niños de entre 3 y 17 años, que estarán organizados por edad y seguirán una programación de actividades adaptada para cada grupo.

A lo largo de cada semana, los alumnos podrán practicar una amplia variedad de disciplinas como tenis y pádel, iniciación al golf, fútbolbaloncesto o voleibol, además de participar en juegos colectivos y actividades acuáticas en piscina. Como broche final, cada viernes se realizará una salida a Fun Jump, donde los niños disfrutarán de una jornada diferente llena de diversión en camas elásticas, colchonetas y zonas de juego.

Las mejores instalaciones

El campus se desarrollará en dos instalaciones deportivas de referencia en la provincia: La Plana Sport Castellón y el Club de Golf Costa de Azahar. Ambos espacios cuentan con pistas de tenis y pádel, zonas multideporte y amplias áreas al aire libre, además de piscina y campo de golf, lo que garantiza unas condiciones óptimas para el desarrollo de todas las actividades.La inscripción se realiza por semanas, desde el 23 de junio hasta el 5 de septiembre, ofreciendo flexibilidad a las familias para elegir las distintas fechas que mejor se adapten a sus necesidades y posibles planes que realicen durante el verano.

Los niños disfrutan de las instalaciones de La Plana Sport.

Los niños disfrutan de las instalaciones de La Plana Sport. / TENIS DRIVE ACADEMY

El horario principal de actividades será de 9:30 a 14:00 horas, con posibilidad de entrada anticipada desde las 7:50 horas mediante servicio de ludoteca, sin coste adicional, así como opción de comedor hasta las 15:30 horas.

Noticias relacionadas y más

Un amplio equipo de profesionales de Tenis Drive Academy, con gran formación y experiencia de trabajo con niños en escuelas deportivas y campus vacacionales, dirigirá las actividades y atenderá las necesidades de los niños durante el campus.

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