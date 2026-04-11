Betxí vibra con una gran Transbetxí, que este domingo celebra la jornada final

Betxí ha vivido con intensidad la jornada troncal de la XXXVI edición del Rally Transbetxí, que finaliza este domingo con los últimos tramos cronometrados. En el día de hoy sábado, los participantes demostraron su pericia al mando de los motocultores, demostrando una vez más por qué la cita es uno de los eventos deportivos más esperados en la provincia.

Tras el aperitivo del viernes, este sábado se disputaron dos etapas, con dos tramos cada una. Ambas tuvieron un amplio seguimiento por parte de los espectadores, que vibraron al poder seguir desde muy cerca la competición.

Galería | Las mejores imágenes del espectáculo del Rally Transbetxí / Toni Losas / Toni Losas

Según los resultados oficiales, el equipo Vertical Betxí / Blumaq, formado por José Vedrí y Alfonso Ramírez, encara la jornada definitiva desde lo más alto. Tras ellos, aparece el TRH 9 Estil Transvrecatala Alcantara, con Marc Ventura y Eduard Izquierdo, seguido del Blumaq / Vertical Betxí, con Omar Piquer y José Cifuentes.

Con todo, la competición sigue abierta y se decidirá en la última etapa, con salida y meta en la zona de Sant Antoni. El primero de los dos tramos comenzará a las 10.00 horas, por lo que se prevé que el rali termine hacia las 12.30.

Los resultados definitivos y oficiales de esta prueba, que puede seguirse on line a través de la web oficial de la Transbetxí, se conocerán a las 18.00 horas. El pub Monkey del municipio, media hora después, será el lugar donde se realizará la entrega de trofeos.

Una edición ‘top’

La edición 2026 de la Transbetxí ha evidenciado la buena salud del evento. El total de equipos inscritos se ha elevado hasta los 56. Diez de ellos, procedentes de Alemania. La emoción, que gobernó la jornada del sábado, seguirá este domingo vigente hasta completar los 33 kilómetros del recorrido del rali.