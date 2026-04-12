La 10K de Benicàssim deja una pedida de mano sorpresa en la meta

No todas las pedidas de mano ocurren bajo la Torre Eiffel, en un gran concierto o en un restaurante con violinista de fondo. Algunas llegan con dorsal, pulsómetro, zapatillas y la respiración todavía acelerada tras cruzar una meta. La 10K de Benicàssim dejó este domingo una de esas escenas que convierten una mañana deportiva en algo más: una declaración de amor en plena llegada, entre aplausos, emoción y ambiente runner.

La protagonista fue Gloria Vico, que completó la carrera con un velo de novia, sin imaginar que al otro lado de la meta le esperaba una sorpresa todavía mayor. Ella y Jaime Badenes habían quedado en correr juntos y en cruzar también la llegada de la mano, pero él rompió el plan en los últimos metros por una razón de peso.

Cuando quedaba ya poco para terminar, Jaime se adelantó para poder llegar antes a meta y esperarla allí con un ramo de flores y el anillo preparado. Nada más verla entrar, hincó la rodilla y le pidió que se casara con él en medio de una escena muy celebrada por el público y por los compañeros del Benicàssim Sky Runners, que habían colaborado también en la sorpresa.

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La anécdota dejó además ese punto simpático que suelen tener las historias de pareja en plena carrera, porque viendo que ambos habían quedado en entrar juntos, a más de uno le pudo parecer que a Jaime le podía caer una buena bronca por no haberla esperado. Pero esta vez tenía excusa perfecta. No era una escapada para mejorar marca, sino una maniobra premeditada para convertir la meta en un recuerdo imborrable.

Aunque Jaime ya le había pedido matrimonio durante un viaje el año pasado, Gloria no esperaba encontrarse con esta segunda sorpresa al terminar la carrera. La pareja ya tiene fecha para la boda: el 14 de noviembre, tras cinco años de novios.