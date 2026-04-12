Betxí cierra por todo lo alto otra edición del Rally Transbetxí
El rali de motocultores, tan espectacular como peculiar, culmina con éxito un emocionante fin de semana con la última etapa y se consolida como cita de referencia en el calendario deportivo de la provincia
La lluvia, que apareció de manera intermitente durante la jornada, no eclipsó el brillo de los motocultores en el cierre de otra apasionante Transbetxí. La XXXVI edición de la prueba culminó tres días de gran ambiente con el final de la competición, que volvió a reunir a un numeroso público en el término municipal de Betxí.
Tras la disputa de las primeras etapas, para el cierre quedaba por disputar la última, que constaba de dos tramos cronometrados. Se disputó en Sant Antoni, donde los equipos participantes volvieron a mostrar su pericia en la conducción espectacular de los motocultores.
Tras la disputa de la etapa, la organización abrió el tiempo para la revisión y las reclamaciones. Ya por la tarde, la Transbetxí compartió los resultados oficiales en todas las categorías y llevó a cabo la entrega de premios en el pub Monkey. En Prototipo, los ganadores fueron José Vedrí y Alfonso Ramírez, seguidos por Omar Piquer y José Cifuentes, y Marc Ventura y Eduard Izquierdo.
En Agria, se impuso el equipo formado por Kevin Schubert y Dominik Stork, por delante de Raimund Appenheimer y Philip Schindel, y Weber Laurin y Steffen Landgraf. En Clásica, ganaron José Martínez y Víctor Palomo, seguidos de Adrián Montoliu y Marc Peña, y David Ródenas y Vicent Ramos.
Autoridades
A la cita no faltó la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, así como otros miembros de la corporación municipal. También asistió Iván Sánchez, diputado de Deportes. Con esta exitosa edición (56 equipos inscritos y una decena de Alemania), el Rally Transbetxí se consolida un año más como referente en el calendario deportivo de la provincia.
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