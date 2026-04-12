Nacho Safont y Mariló Sanz conquistan la Media Maratón en una gran mañana de running en Benicàssim (con pedida de mano incluida)

La Media Maratón regresó este domingo a Benicàssim por todo lo alto y lo hizo con una mañana que dejó deporte, ambiente y una imagen muy potente del litoral convertido en gran escaparate runner. Nacho Safont y Mariló Sanz se llevaron la victoria en la distancia reina, mientras Iván Muñoz y Nuria Conejos se impusieron en la 10K, en una cita que reunió a cerca de 2.500 corredores entre ambas pruebas y confirmó el acierto de recuperar una carrera muy esperada tras años sin celebrarse.

La jornada arrancó con la incertidumbre del cielo encapotado y con previsión de lluvia, pero al final el tiempo acompañó mucho más de lo esperado. Apenas cayeron algunas gotas en momentos puntuales y, lejos de perjudicar la carrera, la mañana resultó casi ideal para correr, sin viento y sin calor excesivo, en unas condiciones que muchos participantes agradecieron claramente a lo largo del recorrido.

La salida y la meta, situadas en la calle Colombia, en las inmediaciones de Lidl, concentraron desde primera hora un gran ambiente, con corredores, acompañantes y curiosos arropando el regreso de una de las pruebas con más tirón del calendario local, que llevaba sin celebrarse desde la pandemia. Y es que es una de las medias maratones con más kilómetros de costa de España, un rasgo que refuerza el atractivo de un trazado muy visual, llamado a ganar peso dentro del panorama nacional si mantiene esta línea de crecimiento.

Resultados

En la media maratón masculina, la victoria fue para Nacho Safont, que completó los 21,097 kilómetros en 1:08:38. Tras él entraron David Palomera, segundo con 1:11:13, y Edgar Jose Pérez, tercero con 1:14:37. En categoría femenina se impuso Mariló Sanz, del Benicàssim Sky Runners, con un tiempo de 1:22:29, por delante de Sara Forné, segunda con 1:24:18; e Isabel Solsona, tercera con 1:26:47.

En la 10K masculina, el más rápido fue Iván Muñoz, que cruzó la meta en 33:23. El podio lo completaron Miguel Sáez, segundo con 34:41; y Jorge Álvaro, tercero con 35:07. En mujeres, la victoria fue para Nuria Conejos, que paró el crono en 38:18; seguida por Rosa Peguero, segunda con 39:30; y Sheila Simao, tercera con 40:11.

Curiosidades y valoraciones

La carrera dejó además otros datos llamativos. Los participantes de mayor edad fueron Josep Antoni del Barrio, nacido en 1950, con 76 años, en la media maratón; y Ana Ibáñez, nacida en 1956, con 70 años, en el 10K. En el extremo opuesto, los más jóvenes de ambas pruebas tenían 16 años. Entre los clubes con más presencia destacaron Run & Friends y Benicàssim Sky Runners, muy visibles en una mañana en la que en torno al 80% de los que tomaron la salida lograron terminar la carrera.

Galería | Las mejores imágenes del 10K y la Media Maratón de Benicàssim / Eva Bellido / Eva Bellido

El concejal de Deportes, Manolo Gual, valoró muy positivamente el resultado de esta primera edición de la nueva etapa del evento y destacó que la respuesta había sido incluso superior a la prevista, hasta el punto de que, de haberse abierto más plazas, habría habido más demanda. También subrayó que el feedback recibido había sido “buenísimo” y dejó claro que la intención municipal pasa por seguir consolidando tanto esta cita como otras pruebas que se quieren reforzar en esta legislatura.

La alcaldesa, Susana Marqués, incidió también en el impacto que tiene una convocatoria así para un destino turístico como Benicàssim, al que ayuda a proyectarse como escenario deportivo y a atraer visitantes de distintos puntos de España. La primera edila destacó además el valor de "asociar la imagen del municipio a una experiencia saludable, abierta y ligada al deporte en un entorno privilegiado junto al mar".

La mañana dejó incluso espacio para una de esas escenas que terminan redondeando el ambiente de una gran prueba popular. Justo al finalizar la 10K se vivió una pedida de mano muy celebrada por el público y por los compañeros del Benicàssim Sky Runners, que habían preparado la sorpresa para Gloria Vico y Jaime Badenes, que se casarán el próximo 14 de noviembre, tras cinco años de novios.