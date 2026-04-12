Resumen Juveniles | El Castellón desperdicia ante el Hércules un cartucho en su lucha por la salvación

El juvenil del Castellón está empecinado en complicarse la vida en División de Honor. El equipo de Luis Cubero falló en demasía frente a un rival directo como el Hércules y acabó perdiendo por la mínima (0-1). Por fallar, erró hasta un penalti con 0-0 en el marcador, en la segunda parte. El partido fue controlado por los alicantinos en la primera parte y por los albinegros en la segunda. Se llegó al descanso con 0-0. En el minuto 59 Javi Guerra estrelló el balón en el larguero en la ejecución de un penalti. Y en el 66 el extraordinario defensa del Hércules, Hugo Oliver, se anticipó al portero Jorge Valverde anotó un bonito gol. A falta de nueve partidos (tres jornadas) los de la capital de la Plana están cinco puntos por encima de las plazas de descenso.

Alejandro Anes presiona al defensa alicantino Hugo Oliver, en un lance del partido de Gaetà. / Juan Francisco Roca

El Roda, por su parte, sumó un insípido empate en el campo del ya descendido Jove Español (2-2). No supo a gloria ese punto que llegó en el minuto 93 por mediación del pichichi y bigoleador del conjunto vila-realense, Raúl García, que ya suma 12 goles en 26 partidos disputados. Antes marcaron Antonio Caballer y David Giménez, para los alicantinos.

Javier Guerra erró un penalti al estrellar el balón al larguero en el minuto 59. / Juan Francisco Roca

Otra derrota

También un saco de arena para el Villarreal de Pepe Reina que perdió en su visita al campo del Murcia Promises (2-1). Los murcianos se adelantaron en el marcador en el minuto 33 por mediación de Alejandro Chavero, mientras que el manchego Julio Arjona igualó para a la hora de partido, pero a renglón seguido Dani López estableció el 2-1.