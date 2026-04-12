Resumen Lliga Comunitat | No habrá ascensos provinciales a Tercera y toca evitar que haya descensos
El Acero asciende a Tercera y Alqueries, Almazora y L’Alcora pelearán por no bajar
Ningún equipo provincial peleará por ascender a Tercera División al final de la fase regular en esta categoría. Ya está todo decidió por arriba. Acero (ascendido a Tercera), Ribarroja y Tavernes Blanques serán los dos conjuntos valencianos que van a pelear por llegar al fútbol de categoría nacional por la vía larga. Uno subirá por la vía rápida (apunta a que será el conjunto porteño) y los otros dos lo intentarán por la vía larga. El campeón sube directamente y los dos siguientes afrontará en play-off. Decepción total. Hace varias semanas que los clubes castellonenses tiraron la cuchara. Tocará pelear para que ninguno de los representantes acabe con sus huesos en Primera FFCV.
Los implicados para pelear por no bajar de categoría son Alqueries, Almazora y L’Alcora. A falta de tres jornadas para la conclusión de la temporada no reúnen los suficientes puntos para asegurar su continuidad en la Lliga Comunitat (Nord). En cambio, equipos como el Onda, Nou Jove Castelló y Burriana, que están en tierra de nadie, afrontan los nueve últimos puntos sin ninguna aspiración.
Se veía venir un final de temporada así porque en lo que va de competición ninguno de los seis conjuntos castellonenses daba la sensación de poder estar entre los tres primeros clasificados. Hace unas semanas tampoco parecía que ninguno de los provinciales iba a luchar por eludir el descenso.
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