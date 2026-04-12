Resumen Tercera Federación | Un excelso Villarreal C tumba al líder Castellonense en el Mini Estadi (3-0)

Un Villarreal C desmelenado goleó al líder de la categoría, el Castellonense (3-0). Y lo hizo a base de fútbol bien elaborado, jugando a un gran nivel y con la efectividad por bandera. Además, su portero Yago Iglesias realizó dos grandes intervenciones con 2-0 en el marcador. Un triunfo que mantiene al filial amarillo en puesto de play-off de ascenso a Segunda Federación.

El filial amarillo dio una lección de fútbol y superó al intratable líder Castellonense. / Juan Francisco Roca

En el minuto 8 Mario Cervera, entrando desde la derecha, superó al portero del Castellonense. Tuvo el 2-0 Moussa Traoré, pero se la paró el portero. Fidel rozó el empate en el minuto 44. En la segunda parte el argentino Nico Barattucci, a pase de Mario Cervera, amplió la renta. Y en el minuto 87 el ovetense Unai Rodríguez firmó un espectacular 3-0.

Otra victoria

Por su parte, el Vall de Uxó sumó una trabajada victoria ante el Roda en el José Mangriñán (1-0), gracias a un solitario gol anotado por Adri Domínguez en el minuto 65. No cerró el partido el conjunto vallero y en el minuto 93 Álvaro García casi empata el partido. Al final, triunfo por la mínima para el equipo de La Vall.

El Vall de Uxó derrotó al Roda en el partido de rivalidad provincial en el Mangriñán. / UD Vall de Uxó

El equipo de la Plana Baixa de José Manuel Descalzo se mantiene séptimo en la tabla a seis puntos de los puestos que dan derecho a pelear por ascender a Segunda Federación. El Roda está a cuatro puntos de las plazas de descenso.