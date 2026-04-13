¿Quién puede ganar la CSP, la carrera de 106 kilómetros entre Castelló y Sant Joan de Penyagolosa? Descubre los favoritos

La CSP de Fuga Penyagolosa Trails llega a esta edición con un nivel deportivo especialmente alto y varios candidatos claros a la victoria. Los 106 kilómetros entre Castelló y Sant Joan de Penyagolosa volverán a exigir una combinación de resistencia, estrategia y conocimiento del terreno en una carrera donde cada detalle puede marcar diferencias.

Nombres destacados en la lucha por la victoria

El pulso por el primer puesto parte con varios nombres conocidos.

Entre ellos, Raúl Butaci , uno de los corredores más sólidos del panorama europeo. Llega tras un 2025 prácticamente sin bajarse del podio en ultras de primer nivel, con resultados como el segundo puesto en Lavaredo by UTMB® 120K.

, uno de los corredores más sólidos del panorama europeo. Llega tras un 2025 prácticamente sin bajarse del podio en ultras de primer nivel, con resultados como el segundo puesto en Lavaredo by UTMB® 120K. Frente a él, Joaquín López continúa dando pasos firmes hacia la élite absoluta. Tras su tercer puesto en UTMB® Mont-Blanc 2024 y la victoria en el Mt. Fuji 100 en 2025, el ecuatoriano se ha consolidado como uno de los corredores más determinantes en largas distancias.

Kmy Ros

La presencia de Julen Calvó añade otro foco competitivo a la carrera. El corredor ya ha demostrado su capacidad para rendir en Penyagolosa, con un segundo puesto en la MiM en 2024 y un sexto el año pasado. Y además, vuelve respaldado por su reciente bronce en el Campeonato de España de Ultra Individual y por Selecciones Autonómicas FEDME.

añade otro foco competitivo a la carrera. El corredor ya ha demostrado su capacidad para rendir en Penyagolosa, con un segundo puesto en la MiM en 2024 y un sexto el año pasado. Y además, vuelve respaldado por su reciente bronce en el Campeonato de España de Ultra Individual y por Selecciones Autonómicas FEDME. A ese grupo se suman corredores que conocen bien el recorrido. Francisco Rodríguez , corredor de la provincia; o Arnau Seguí, segundo en la pasada edición, son algunos de ellos.

, corredor de la provincia; o segundo en la pasada edición, son algunos de ellos. A nivel internacional, la prueba contará también con el australiano Morgan Pilley, con experiencia en ultras en distintos continentes; y Cédric Chavet, una de las figuras más reconocidas del trail europeo.

En clave local, la CSP vuelve a ser terreno de especialistas. Además de Francisco destacan nombres como Daniel Colom, probablemente uno de los corredores que mejor entiende Penyagolosa: suma múltiples participaciones en CSP y MiM con una regularidad en puestos delanteros difícil de igualar. Junto a él, Adrià García, Iván Marín, Albert García, Rubén Marc o Vicente Herrera aportarán una mayor competitividad.

Una categoría femenina marcada por la experiencia en Penyagolosa

En categoría femenina, la carrera dibuja un escenario muy disputado con varios nombres propios.

Mercedes Pila será una de las grandes referencias. Su experiencia y conocimiento del recorrido, tras varias participaciones en la CSP, la sitúan en una posición muy sólida. El año pasado firmó un segundo puesto en una batalla compartida.

será una de las grandes referencias. Su experiencia y conocimiento del recorrido, tras varias participaciones en la CSP, la sitúan en una posición muy sólida. El año pasado firmó un segundo puesto en una batalla compartida. Junto a ella estará Jessica Tipán , que también conoce de sobra la prueba. A su tercer puesto en la CSP en 2024 se suma una progresión constante en las últimas temporadas, consolidándose como una corredora cada vez más fiable en distancias largas.

, que también conoce de sobra la prueba. A su tercer puesto en la CSP en 2024 se suma una progresión constante en las últimas temporadas, consolidándose como una corredora cada vez más fiable en distancias largas. Continúan la lista de favoritas Yasmina Castro Chacón , referente del trail canario, que encadena temporadas muy consistentes y llega tras firmar un top 10 en la TDS de UTMB®.

, referente del trail canario, que encadena temporadas muy consistentes y llega tras firmar un top 10 en la TDS de UTMB®. Junto a ella estará Emily Dixon , habitual en el circuito internacional, con resultados sólidos en pruebas como Lavaredo, Innsbruck o Swiss Alps.

, habitual en el circuito internacional, con resultados sólidos en pruebas como Lavaredo, Innsbruck o Swiss Alps. Por su parte, Raquel Casares , corredora de la terreta, continúa consolidando su progresión en la distancia tras varias participaciones en Penyagolosa.

, corredora de la terreta, continúa consolidando su progresión en la distancia tras varias participaciones en Penyagolosa. También estarán las corredoras locales Sonia Escuriola y Alicia Chaveli, que aportarán conocimiento del recorrido y ambición competitiva.

Mediterráneo

Las ausencias

A este escenario se suman además varias bajas de última hora que amplían aún más la incertidumbre. Es el caso de Anna Tarasova, que finalmente no podrá estar en Castellón por motivos personales; o de Iván Calvó, reciente ganador de Unicaja Ultra Sierra Nevada, que tras valorar su participación en la CSP no podrá tomar la salida.

Estas ausencias reconfiguran el panorama competitivo y abren aún más el abanico de opciones en la lucha por los puestos delanteros.