Bellingham no se anda con rodeos: "Es una final. Es un todo o nada"

Jude Bellingham compareció primero en la sala de prensa del Olímpico de Múnich. El inglés fue categórico en sus declaraciones ante un partido de tal importancia: "Cualquier derrota en Champions es un desastre, dada la situación en que estamos, es una final. Nos jugamos mucho y debemos jugar bien. Es todo o nada, es nuestra mentalidad. No nos vamos a esconder. Queremos creer, no tenemos más ocasiones. Hay que jugar y ganar".

Preguntado como ha llegado a esta situación límite el Real Madrid, el jugador declaró: “Es complicado, no es el sitio ni el lugar. En Liga, al menos en casa, hemos dejado ir demasiados puntos. No puedes ganar una Liga dejándote tantos puntos ante el Barcelona. Y fuera de casa también. No se puede. No creo que la lucha haya acabado. Estamos atrás, pero hay que centrarse en lo de mañana. Es un día grande”.

Sobre su situación personal, tras superar otra lesión, afirmó que "me siento bien, ha sido frustrante esta temporada, he tenido mala suerte, me he perdido partidos por lesiones. Al principio y en estos dos últimos meses. Lo más complicado es volver, mentalmente, prepararme para esos partidos. Cuanto más juegas, mejor. Jugué ante el Mallorca, ante el Atleti, frente al Bayern... Crece la confianza y vas mejorando”. Bellingham también habló de su cambio de posición: "Ha habido un cambio, de mi primera temporada a ahora. Antes jugaba más adelantado, en ese medio del campo en diamante. El año pasado jugué más a la izquierda. Y con Arbeloa, algo más retrasado. Puedo jugar en varias posiciones. Es bueno y malo, no hay posición concreta, pero te tienes que adaptar. Cuando marco goles quiero marcar más, pero hay que defender, hay que buscar ese equilibrio. Y si no marco, hay que ayudar al equipo. Y debo hacer lo que pida el entrenador”.

También habló de su química con Mbappé y Vinícius en el campo: "Es difícil contestar, ha habido partidos en que hemos jugado muy bien. Hay que mirar a cada uno. Quizás nos juntamos mucho por la izquierda, si yo voy por la otra banda igual tenemos más equilibrio. Quizás la gente está viendo el vaso medio vacío. Jugamos con libertad, espero que mañana se vea eso y podamos jugar con fluidez”.

El inglés habló de su compatriota Harry Kane: "Depende de lo que haga el Bayern puede ganar el Balón de Oro. Es un fantástico jugador, creo que van a ganar la Bundesliga, aunque me pese por mi hermano Jobe (juega en el Dortmund). Es un orgullo tenerle en la selección, ha demostrado lo bueno que es. Es un placer verle jugar. A ver si puede trasladar esto al Mundial. Espero que mañana no se presente o que sepamos pararle”. Del Bayern comentó que "siempre compite al máximo nivel, he jugado aquí con el Dortmund y las memorias no son tan positivas. Mucha intensidad, un gran entrenador... Son muchas razones”. Y por último se refirió a la celebración que realizó haciendo como que bebía: “Creo que ya hablé de este tema, no se puede mezclar la vida privada con la de jugador. Salieron cosas que no eran ciertas, que me gustaba beber más de la cuenta, que salía mucho.... Pero nada de eso es verdad. Soy muy profesional, todos los días. Fue una broma”.

Arbeloa: "Somos el Real Madrid, el de las 15 Copas de Europa"

Álvaro Arbeloa salió tras Bellingham y volvió al discurso habitual cuando se le preguntó por las razones por las que el Real Madrid puede remontar esta eliminatoria: "Somos el Real Madrid. Si hay un equipo que venga a este estadio a remontar somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, el de las 15 Copas de Europa. Somos el Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él”. El salmantino profundizó posteriormente en los detalles de esa preparación para el partido: "Tenemos que estar a un gran nivel. Mental, anímico, técnico, táctico... Tenemos que hacer un gran partido en lo individual y en lo colectivo. Mañana tenemos que demostrar personalidad para jugar en un estadio así ante un grandísimo equipo que ya nos ganó la semana pasada. Tenemos que demostrar quiénes somos”.

Sobre el Bayern comentó que "también son un gran equipo, un equipo que puede mirarnos a los ojos por historia, por mentalidad, por personalidad... Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos, que es lo importante y es lo que podemos demostrar”. Y después negó que el Madrid necesite un milagro para pasar: "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día ganamos no hubiera sido ninguna locura. Su portero fue el MVP. Somos capaces de hacerlo. Nadie que conozca al Madrid piensa que el Madrid gane mañana será un milagro”.

Respecto a la ausencia de Tchouameni comentó que "tenemos muchas opciones y muchos jugadores que pueden jugar donde Tchouameni. Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde... Sé el once que voy a sacar mañana. Me dan mucha confianza. Los del banquillo van a tener que ayudarnos en la segunda parte porque será un partido muy largo y con mucha intensidad. Me siento privilegiado de la plantilla que tengo”.

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Los blancos nunca han remontado fuera del Bernabéu, lo cual Arbeloa calificó como "un reto más, un desafío más. La historia del Madrid se ha logrado a partir de imposibles. Estamos dispuestos a pelear por hacer más grande la historia de este club y remontar fuera de casa. Hemos jugado muchas veces aquí. Yo lo he hecho. Muchos jugadores también. Lo sabemos. Estamos preparados para ello. Son ambientes en los que los jugadores del Madrid se sienten a gusto. Son momentos que quieren estar y dar lo mejor de sí mismo. Seguro que mañana salen a hacer un gran partido”.