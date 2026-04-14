Penyagolosa Trails, más allá del deporte: así es el programa Penyagolosa a l'Escola
La cita reúne a cerca de 600 escolares en la Universitat Jaume I, en una jornada que conecta deporte, educación y territorio
Las pistas de cros del la Universitat Jaume I (UJI) han acogido esta mañana la jornada final de Penyagolosa a l’Escola, donde 600 alumnos y alumnas de Educación Primaria han participado en una carrera no competitiva con distancias adaptadas a su edad (400, 600 y 800 metros), en un entorno compartido y seguro.
Más allá de la jornada celebrada este martes, Penyagolosa a l’Escola es un proyecto que se desarrolla durante todo el curso escolar, con el objetivo de acercar el deporte y la naturaleza a los más jóvenes desde una perspectiva educativa.
En este sentido, el programa se trabaja en las aulas de forma multidisciplinar, integrando diferentes áreas de conocimiento como la educación física, el conocimiento del medio, la plástica, la música o la lengua, siempre con el territorio y el recorrido de la MiM y la CSP como hilo conductor.
Como eje principal de esta edición, los centros educativos han desarrollado de manera conjunta un cómic educativo con Pele y Grina como protagonistas, en el que se narra su recorrido a lo largo de la MiM y la CSP, pasando por los distintos municipios que forman parte del trazado.
Este trabajo ha permitido al alumnado interpretar el territorio desde una vertiente creativa y narrativa. El proyecto verá la luz próximamente, dando continuidad al trabajo realizado durante el curso.
Vertebrando el territorio
En esta tercera edición han participado:
- El CEIP l’Hereu de Borriol.
- El CEIP Sant Miquel de Vilafamés.
- El CEIP Sant Joan de Moró.
- El CRA del Penyagolosa (integrado por les Useres, Atzeneta y Vistabella).
- El CRA l’Aiguaneu (con alumnado de Catí, Culla, Torre d’en Besora y Vilar de Canes).
El organizador
El director de Fuga Penyagolosa Trails, Tico Cervera, ha querido destacar especialmente la implicación del profesorado: “Desde la primera edición, el papel de los docentes ha sido fundamental. Han sabido trabajar el proyecto durante todo el año en las aulas, adaptarlo a distintas materias e integrarlo en el día a día educativo más allá de lo deportivo”.
Orígenes
El programa, que nació en 2024 con motivo del 25 aniversario de la Marató i Mitja (MiM), ha evolucionado en apenas tres ediciones hasta consolidarse como una iniciativa educativa en el territorio, con el respaldo de la Diputació de Castelló y la Comunitat de l’Esport que han acompañado su crecimiento desde el inicio.
El diputado de Deportes
En este contexto, el diputado de Deportes de la Diputació de Castelló, Iván Sánchez, ha señalado que “Penyagolosa a l’Escola es un claro ejemplo de cómo el deporte puede integrarse en la educación para transmitir valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto, al tiempo que conecta a los más jóvenes con su territorio”.
El anfitrión
Por su parte, el director del Servei d’Esports de la Universitat Jaume I, Carlos Hernando, ha destacado que “este proyecto demuestra el potencial del deporte como herramienta educativa global, capaz de integrar distintas áreas de conocimiento y generar experiencias significativas en el alumnado”.
Penyagolosa a l’Escola alimenta la semana de Fuga Penyagolosa Trails, que concluirá el sábado 18 de abril del 2026, con la celebración de sus pruebas principales.
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