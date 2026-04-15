El Amics Castelló no estará solo en el partido más importante de la fase regular: ¿qué debe hacer para ascender a Primera FEB?

El Amics Castelló ha lanzado un desplazamiento para su afición con motivo del decisivo encuentro de la última jornada frente al Club Esportiu Bàsquet Llíria, este sábado a las 20.00 horas, en un duelo en el que el conjunto castellonense juega la primera plaza del Grupo Este.

Galería | El derbi Amics Castelló-Maderas Sorlí Benicarló, en imágenes / Kmy Ros / Kmy Ros

Conscientes de la importancia, desde el club quieren que el equipo se sienta arropado en las gradas del Pabellón Pla de l’Arc. Para ello, la entidad ha preparado un viaje especial que incluye autobús y entrada por solo 20 euros, una iniciativa pensada para facilitar que el mayor número posible de seguidores pueda acompañar al equipo en un choque de máxima trascendencia.

La hora de la salida, este sábado

La salida está prevista el mismo sábado desde el Ciutat de Castelló a las 16.30 horas, mientras que el regreso se realizará una vez concluya el encuentro, fijado para las 20.00. El objetivo no es otro que convertir el desplazamiento en una auténtica movilización como ya ocurrió en el último partido a domicilio ante el Albacete, donde numerosos seguidores vibraron con una victoria fundamental.

Aitor Aguirre

Desde la entidad han insistido en que los interesados reserven su plaza cuanto antes para facilitar la organización del viaje. Hay que destacar que en caso de ganar, el Amics finalizará en primer puesto y se jugará el ascenso a una eliminatoria ante el líder del otro grupo, por lo que se trata de un partido clave en el gran desafío de regresar este año a Primera FEB.

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En caso de perder y no acabar primero, tendrá que jugar el play-off completo y no tendrá dos oportunidades para subir. El primer paso, finalizar en primer posición.