La Fuga Penyagolosa Trails podrá seguirse en directo en 'streaming': ¡No te la pierdas!

¡No te la pierdas y síguela en directo! La Fuga Penyagolosa Trails vuelve a apostar por acercar la emoción de la prueba a todos los rincones del mundo mediante una emisión en directo que podrá seguirse desde cualquier dispositivo.

La retransmisión vuelve a situarse como uno de los grandes retos técnicos del evento, especialmente por las características del recorrido. En los cerca de 30 kilómetros del recorrido que se retransmiten en directo, donde prácticamente no existe cobertura 4G, se han habilitado dos sistemas complementarios para garantizar la señal.

Por un lado, el uso de tecnología satelital mediante Starlink y, por otro, un sistema más sofisticado basado en tecnología Mesh con radiofrecuencia. La combinación de ambos permite asegurar la cobertura y la estabilidad de la retransmisión en todo el tramo.

Salida de la CSP de Penyagolosa Trails, en la pasada edición, desde las instalaciones deportivas de la Universitat Jaume I. / DAVID GIL

Despliegue especial

Toda la señal será canalizada desde Atzeneta hasta Barcelona, donde se llevará a cabo la realización del directo. En este proceso resulta clave la colaboración de Akiwifi, operadora local de telecomunicaciones, que ha facilitado su red de fibra desplegada en la localidad para hacer posible el envío de la señal.

El seguimiento de carrera contará con un amplio despliegue sobre el terreno, formado por cuatro cámara bikers, cuatro cámara runners y cuatro drones, encargados de capturar imágenes en directo de los corredores que lideren tanto la categoría masculina como la femenina.

Los corredores de la Penyagolosa Trails dispondrán de un servicio específico de autobuses de regreso a Castellón. / Penyagolosa Trails

Síguelo por 'Mediterráneo'

La retransmisión estará conducida por los periodistas Albert Jorquera y Teresa Sánchez, quienes narrarán en directo todo lo que acontezca en la prueba. Durante la emisión, los espectadores podrán participar a través del chat y optar a sorteos de regalos de los patrocinadores técnicos.

Hay que indicar que dicha retransmisión arrancará a las 8.00 horas y se alargará hasta las 14.00, pudiendo seguirse en la web oficial de Penyagolosa Trails, Evasión TV y también por la web de Mediterráneo.

Como complemento, el viernes 24 de abril se emitirá un resumen de la prueba en el canal Teledeporte, dentro del programa Atletismo en Acción, ampliando así la difusión a nivel nacional.

Mediterráneo

La Champions del trail running

Cabe destacar que la gran fiesta del tral running en Castellón tendrá lugar este próximo sábado 18 de abril, 2.100 runners, entre atletas de élite y populares, invadirán las montañas de la provincia de Castellón para tomar parte de la Fuga Penyagolosa Trails.

Es la Champions del atletismo de montaña, una de las pruebas más importantes a nivel nacional e internacional del mundo del trail running, un evento que va más allá de lo competitivo, donde entra mucho en juego lo mental y también lo emocional.

Ismael Mateu (derecha), redactor de Deportes, junto a Guillermo Pons, en el control de Borriol durante la MiM de la Penyagolosa Trails 2024. / Mediterráneo

Mediterráneo participa

Mediterráneo tendrá el privilegio de poder contar desde dentro la prueba, mediante la participación de Ismael Mateu, que realizará la MiM y contará a los lectores y suscriptores las vivencias de una carrera de superación que arrancará en Castelló capital y dará vida y colorido durante todo el día a las poblaciones del interior por las que transitan ambas pruebas: Borriol, Vilafamés, les Useres, Atzeneta, Lucena, Benafigos, Culla, Villahermosa del Río, Xodos, Vistabella y como colofón final, la meta en Sant Joan de Penyagolosa, ubicada a 1.280 metros de altura.