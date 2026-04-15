El videoanálisis de Ismael Mateu | Penyagolosa Trails, la Champions del Trail running

Emulando a las fiestas de La Magdalena podemos decir que sí, que ja el dia es arribat. Este próximo sábado 18 de abril, 2.100 runners, entre atletas de élite y populares, invadirán las montañas de la provincia de Castellón para tomar parte de la Fuga Penyagolosa Trails.

Es la Champions del atletismo de montaña, una de las pruebas más importantes a nivel nacional e internacional del mundo del trail running, un evento que va más allá de lo competitivo, donde entra mucho en juego lo mental y también lo emocional.

Ismael Mateu (el primero por la izquierda), redactor de Deportes, en la meta de la MiM de la Penyagolosa Trails 2024. / Mediterráneo

Las citas

Ismael Mateu, redactor de Deportes de el Periódico Mediterráneo, analiza en este videoanálisis la importancia de la prueba organizada por el Club Marató i Mijta (MiM). A las 00.00 horas del del sábado 18, 600 insensatos tomarán la salida desde las pistas de atletismo de la Universitat Jaume I para participar en la CSP, de 106K y 5.600m de desnivel positivo, mientras que a las 6.00 h de la madrugada, 1.500 valientes iniciarán la MiM, Mataró i Mitja de 60K y 3.300 m de desnivel positivo.

Ismael Mateu (derecha), redactor de Deportes, junto a Guillermo Pons, en el control de Borriol durante la MiM de la Penyagolosa Trails 2024. / Mediterráneo

'Mediterráneo' participará en la carrera

Mediterráneo tendrá el privilegio de poder contar desde dentro la prueba, mediante la participación de Ismael Mateu, que realizará la MiM y contará a los lectores y suscriptores las vivencias de una carrera de superación que arrancará en Castelló capital y dará vida y colorido durante todo el día a las poblaciones del interior por las que transitan ambas pruebas: Borriol, Vilafamés, les Useres, Atzeneta, Lucena, Benafigos, Culla, Villahermosa del Río, Xodos, Vistabella y como colofón final, la meta en Sant Joan de Penyagolosa, ubicada a 1.280 metros de altura.

Ismael Mateu, redactor de Deportes, durante su paso por la Lloma Bernat en la MiM de la Penyagolosa Trails 2024. / Runatica

¡A disfrutar del camino!

Muchos de los trail runners más importantes de Europa y toda la élite española peleará por el trono de la MiM y de la CSP, pero como a mí siempre me gusta decir, me quito el sombrero con todos aquellos afortunados tomen la salida, porque querrá decir que han tenido la disciplina de entrenarla y que las lesiones les han respetado. Ahora solo queda vestirse de corto, ponerse las zapatillas, tomar la salida y disfrutar del camino, del privilegio de sumergirse en la Penyagolosa Trails, la Champions del trail running.