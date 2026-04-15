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El videoanálisis de Ismael Mateu | Penyagolosa Trails, la Champions del Trail running

El espacio de opinión de Ismael Mateu, redactor de Deportes, responsable de la información del Villarreal CF y del trail running del Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica), así como practicante del atletismo de montaña

El videoanálisis de Ismael Mateu | Penyagolosa Trails, la Champions del Trail running

El videoanálisis de Ismael Mateu | Penyagolosa Trails, la Champions del Trail running

Mediterráneo

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

Emulando a las fiestas de La Magdalena podemos decir que sí, que ja el dia es arribat. Este próximo sábado 18 de abril, 2.100 runners, entre atletas de élite y populares, invadirán las montañas de la provincia de Castellón para tomar parte de la Fuga Penyagolosa Trails.

Es la Champions del atletismo de montaña, una de las pruebas más importantes a nivel nacional e internacional del mundo del trail running, un evento que va más allá de lo competitivo, donde entra mucho en juego lo mental y también lo emocional.

Ismael Mateu (el primero por la izquierda), redactor de Deportes, en la meta de la MiM de la Penyagolosa Trails 2024.

Ismael Mateu (el primero por la izquierda), redactor de Deportes, en la meta de la MiM de la Penyagolosa Trails 2024. / Mediterráneo

Las citas

Ismael Mateu, redactor de Deportes de el Periódico Mediterráneo, analiza en este videoanálisis la importancia de la prueba organizada por el Club Marató i Mijta (MiM). A las 00.00 horas del del sábado 18, 600 insensatos tomarán la salida desde las pistas de atletismo de la Universitat Jaume I para participar en la CSP, de 106K y 5.600m de desnivel positivo, mientras que a las 6.00 h de la madrugada, 1.500 valientes iniciarán la MiM, Mataró i Mitja de 60K y 3.300 m de desnivel positivo.

Ismael Mateu (derecha), redactor de Deportes, junto a Guillermo Pons, en el control de Borriol durante la MiM de la Penyagolosa Trails 2024.

Ismael Mateu (derecha), redactor de Deportes, junto a Guillermo Pons, en el control de Borriol durante la MiM de la Penyagolosa Trails 2024. / Mediterráneo

'Mediterráneo' participará en la carrera

Mediterráneo tendrá el privilegio de poder contar desde dentro la prueba, mediante la participación de Ismael Mateu, que realizará la MiM y contará a los lectores y suscriptores las vivencias de una carrera de superación que arrancará en Castelló capital y dará vida y colorido durante todo el día a las poblaciones del interior por las que transitan ambas pruebas: Borriol, Vilafamés, les Useres, Atzeneta, Lucena, Benafigos, Culla, Villahermosa del Río, Xodos, Vistabella y como colofón final, la meta en Sant Joan de Penyagolosa, ubicada a 1.280 metros de altura.

Noticias relacionadas y más

Ismael Mateu, redactor de Deportes, durante su paso por la Lloma Bernat en la MiM de la Penyagolosa Trails 2024.

Ismael Mateu, redactor de Deportes, durante su paso por la Lloma Bernat en la MiM de la Penyagolosa Trails 2024. / Runatica

¡A disfrutar del camino!

Muchos de los trail runners más importantes de Europa y toda la élite española peleará por el trono de la MiM y de la CSP, pero como a mí siempre me gusta decir, me quito el sombrero con todos aquellos afortunados tomen la salida, porque querrá decir que han tenido la disciplina de entrenarla y que las lesiones les han respetado. Ahora solo queda vestirse de corto, ponerse las zapatillas, tomar la salida y disfrutar del camino, del privilegio de sumergirse en la Penyagolosa Trails, la Champions del trail running.

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