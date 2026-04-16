¡Atención a la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo 2026! Nuevo invitado de lujo, una sorpresa y tres modalidades, según la exigencia de cada ciclista

La Scott Mediterranean Epic Gran Fondo mantiene en 2026 todas sus distancias tradicionales, diseñadas para que cada corredor pueda escoger el mejor recorrido, según sus características.

El recorrido Gran Fondo, con sus 196 kilómetros y un desnivel positivo de 3.200 metros, se consolida como el desafío absoluto de la jornada. Con Oropesa del Mar como sede, salida y llegada del recorrido, este encadena de forma magistral los puertos de Cabanes, La Serratella, el imponente Ares del Maestrat, Benassal y Culla, culminando con la ascensión a la Serra d'en Galceran con el mítico puerto de La Bandereta antes de encarar el tramo final hacia la costa.

Como alternativa de alta intensidad, el itinerario de 160 kilómetros ofrece una experiencia que mantiene intacto el ADN de la prueba principal. Con un desnivel acumulado de 2.520 metros, esta opción permite a los participantes enfrentarse a la dureza del terreno castellonense y a sus puertos más icónicos.

Finalmente, la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo 2026 ofrece un recorrido de 110 kilómetros enfocado en la técnica y el disfrute del entorno. Con 1.650 metros de desnivel positivo, esta distancia corta está diseñada para capturar la esencia de las carreteras del Maestrat y la Plana Alta en un formato más compacto.

Recorrido a través de 13 municipios

La Scott Mediterranean Epic Gran Fondo atravesará 13 términos municipales, reforzando el vínculo entre el litoral de Oropesa del Mar y las zonas montañosas de la provincia de Castellón.

Las localidades de Cabanes, Vilanova d’Alcolea, Torre d’Endomènech, la Serratella, Albocàsser —sede del primer punto de control en el kilómetro 55—, Ares del Maestrat, Vilafranca del Cid, Benassal, Culla, Torre d’Embesora, la Serra d'en Galceran y Vall d’Alba serán los municipios que disfrutarán del paso del pelotón de más de 3.000 ciclistas provenientes de 14 nacionalidades distintas.

El “tramo especial” en el descenso de la Serra d'en Galceran

Un recorrido espectacular y prácticamente sin cambios respecto la pasada edición, eso sí, habrá una pequeña sorpresa. Los ciclistas se enfrentarán a un tramo especial de 5 kilómetros (la organización no ha querido dar más detalles) al finalizar la bajada del puerto de la Serra d'en Galceran. Un tramo especial inédito que “aportará un toque aventurero” a la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo.

Joaquim 'Purito' Rodríguez, invitado de honor de la Scott Mediterranean Epic Gran Fondo 2026. / CRIS CASAL

Un ciclista de leyenda para un recorrido de altura

La Scott Mediterranean Epic Gran Fondo continúa avanzando en su consolidación al anunciar a Joaquim Purito Rodríguez como invitado de honor para su edición del 2026.

El exciclista profesional, ganador del Giro de Lombardía en dos ocasiones y con nueve etapas de La Vuelta en su haber, liderará una cita que, el próximo 25 de abril, convertirá de nuevo a la provincia de Castellón en el epicentro del cicloturismo europeo.

El perfil técnico y el carisma de Purito Rodríguez están alineados con la identidad de una prueba que destaca por sus tres opciones de recorridos.

La organización ha señalado que contar con Purito Rodríguez como nuevo ciclista destacado es un honor para el evento.

Territorio ciclista

Además, todo el equipo ha trabajado de forma muy dura con el objetivo de que el recorrido sea una vez más “un escaparate de las mejores carreteras de la provincia de Castellón” haciendo gala del gran territorio que cuenta esta provincia para la práctica del ciclismo y que se enmarca a la perfección del proyecto Castellón Cycling de la Diputación de Castellón