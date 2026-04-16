Ciclismo | Seff Van Kerckhove, de sufrir un grave accidente en diciembre a ganar la primera etapa de la Volta Castelló

La 43ª edición de la Volta Castelló, integrada en la UCI Nations Cup Junior, ha arrancado este jueves, 16 de abril del 2026, con una primera etapa de 116,2 kilómetros con salida y llegada en Castelló de la Plana, en la que el belga Seff Van Kerckhove se ha llevado la victoria tras una jornada intensa, marcada por el ritmo elevado y los continuos cambios de escenario.

El pelotón partía desde el entorno del Estadio SkyFi Castalia para afrontar un recorrido exigente, con tres ascensiones puntuables: alto de la Coma (3ª categoría), alto de la Bandereta (2ª) y el paso por el Desert de les Palmes (2ª). Obstáculos que han condicionado el desarrollo de la etapa y han favorecido una carrera muy abierta desde el inicio.

Inicio controlado y ritmo creciente

Los primeros kilómetros estuvieron marcados por la vigilancia entre selecciones. El pelotón se mantuvo compacto durante la primera hora, rodando a buen ritmo y neutralizando los intentos de fuga en un terreno todavía favorable.

Con el paso de los kilómetros, la carrera fue ganando tensión. Superado el ecuador, comenzaron a consolidarse los primeros movimientos, con un grupo de escapados que llegó a alcanzar diferencias cercanas al minuto y medio, obligando a las selecciones más activas a asumir la responsabilidad de la persecución.

Salida de la primera etapa de la Volta Castelló 2026, desde el entorno del Estadio SkyFi Castalia. / VOLTA CASTELLÓ

La montaña marca diferencias

El paso por las principales dificultades del recorrido provocó una selección progresiva en el pelotón. La carrera se fragmentó en varios grupos y los movimientos ofensivos se intensificaron, dejando un escenario completamente abierto en el tramo decisivo.

En este contexto, el noruego Kristian Haugentun se situó como el más destacado en la clasificación de la montaña, tras sumar más puntos en los pasos puntuables.

Ataque decisivo en el tramo final

En los kilómetros finales, uno de los ataques resultó definitivo. Van Kerckhove logró abrir hueco respecto a sus rivales y mantener la ventaja hasta meta, certificando una victoria en solitario tras una jornada de gran desgaste.

Por detrás, el grupo perseguidor se reorganizó, pero sin éxito en la caza, llegando con unos segundos de diferencia.

Otras clasificaciones destacadas

En el resto de clasificaciones, la selección española se sitúa al frente de la general por equipos, mientras que Van Kerckhove lidera la clasificación de la regularidad.

Por su parte, el noruego Haugentun encabeza la clasificación de la montaña y el belga De Bois se coloca como mejor joven de la carrera.

Lo que le ha cambiado la vida en cuatro meses

El caso es que el ganador de la primera etapa sufrió un grave accidente el 29 de diciembre del 2025, cuando entrenaba en Bélgica, dañándose el cuello y la espalda, con rotura de varias vértebras. Sin embargo, su triunfo demuestra que se encuentra perfectamente.

Castellón, escenario protagonista

La etapa inaugural ha vuelto a poner en valor el recorrido por la provincia, combinando tramos de interior con el regreso hacia la capital en un entorno que favorece el espectáculo deportivo.

Este viernes, segunda jornada

La competición continuará este viernes con la segunda etapa entre Altura y Moncofa, en un recorrido de perfil más favorable que podría ofrecer un desarrollo distinto de carrera.

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