De Fornals a Feliciano López y Carla Suárez: el deporte y Castellón se vuelcan con Bautista tras anunciar su retirada

Roberto Bautista es uno de los deportistas más importantes de la historia de Castellón y, sin discusión, uno de los mejores tenistas españoles de los últimos años. Tras anunciar que pondrá fin a su carrera al término de la presente temporada, el castellonense ha recibido una auténtica cascada de mensajes de cariño y reconocimiento. Aficionados, compañeros de profesión, deportistas de distintas disciplinas y representantes institucionales de la provincia han querido rendirse a la figura de un jugador que ha llevado el nombre de Castellón por todo el mundo.

Del tenis al fútbol: una ola de cariño

Este jueves 16 de abril será una fecha difícil de olvidar para Bautista. Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, empezando por la del también castellonense Pablo Fornals, futbolista del Betis, que le dedicó un mensaje especialmente emotivo: “Millor esportista de Castelló. Te vullc molt, amic; el tenis et trobarà a faltar”.

A esa ola de homenajes se sumaron rápidamente grandes nombres del tenis español. Feliciano López escribió: “Increíble carrera, Rober. Enhorabuena”, mientras que David Ferrer también quiso mostrar públicamente su admiración hacia una trayectoria ejemplar. Uno de los mensajes más sentidos fue el de la extenista Carla Suárez, que resumió el sentir de muchos compañeros de generación: “Ha sido un orgullo compartir tantos años a tu lado. Nos has hecho disfrutar y lo seguiremos haciendo hasta el último punto. Gracias, Rober”.

Galería | La carrera de Roberto Bautista, en imágenes / Archivo Mediterráneo / Agencias

El reconocimiento no se quedó ahí. También llegaron mensajes de otros jugadores del circuito como Andrea Vavassori, Jakub Mensik, Luca Nardi, Tomás Etcheverry y Mariano Navone, además de nombres de otros deportes, como el piloto Pol Espargaró, que le trasladó un afectuoso: “Pots estar molt orgullós, amic”. Desde el pádel, el castellonense Juanlu Esbrí también se sumó con un rotundo “Número 1”.

La Real Federación Española de Tenis tampoco quiso faltar al homenaje y le dedicó unas palabras llenas de reconocimiento: “Enhorabuena por tu increíble e inspiradora carrera, Rober. Nos has hecho disfrutar del primer al último punto de tus partidos. Te echaremos de menos, pero hasta entonces te toca disfrutar del último año. De corazón, gracias”.

Castellón se rinde a uno de sus grandes iconos

El adiós de Bautista no solo ha conmovido al mundo del deporte, sino también a las instituciones de una provincia que siempre le ha sentido como uno de sus grandes embajadores. El diputado de Deportes, Iván Sánchez, destacó que hablar de Roberto Bautista es hacerlo de “una trayectoria ejemplar, de años de esfuerzo, de superación constante y de una manera de competir admirable”. Además, subrayó su humildad, compromiso y capacidad para representar con orgullo a su tierra en cada torneo. “Un orgullo para Castellón y un referente dentro y fuera de la pista”, resumió.

En la misma línea se pronunció la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, que ensalzó su figura como “un referente dentro y fuera de la pista y un embajador de esta tierra, cuna de grandes deportistas”. Barrachina recordó que tanto Benlloch como el conjunto de la provincia han tenido el privilegio de acompañarle desde sus primeros pasos en el tenis hasta verle convertirse en una referencia del deporte español. “Los castellonenses estamos orgullosos de todo lo que ha conseguido en las pistas y de la huella que deja en el deporte español. Solo podemos darle las gracias por llevar el nombre de Castellón a lo más alto”, señaló.

También Susana Fabregat quiso despedirse del tenista con un mensaje sencillo pero rotundo: “Ha sido un abanderado de Castelló por todo el mundo y le deseamos lo mejor en su nueva etapa”. Además, tanto el Villarreal CF como el CD Castellón le han dedicado una publicación valorando su espectacular carrera en sus redes sociales.

El adiós de un referente

Más allá de sus éxitos, títulos y victorias, Roberto Bautista deja una huella que trasciende lo deportivo. Su regularidad, su carácter competitivo, su humildad y su forma de entender el tenis le han convertido en uno de los grandes referentes del deporte español en las últimas dos décadas. Ahora, cuando el final de su carrera ya asoma en el horizonte, el tenis, el deporte en general y toda Castellón le devuelven en forma de homenajes el cariño y el respeto que se ha ganado durante toda una vida en la élite.