El Friburgo no da opción al Celta, que se despide de Europa

El Friburgo goleó nuevamente al Celta en Balaídos, donde exhibió todo su repertorio futbolístico para poner fin al viaje europeo del equipo gallego, que se despide de la Liga Europa con un abultado resultado global de 6-1 favorable al equipo alemán.

El físico del Friburgo ahogó al Celta, incapaz de superar las marcas individuales que le planteó nuevamente Julian Schuster. Fer López, la apuesta de Giráldez para desarmar al rival, apenas entró en juego. Fue un querer y no poder del equipo gallego, nulo en ataque durante toda la eliminatoria.

La superioridad alemana fue aplastante. Se repitió la historia de hace una semana en el Europa-Park Stadion. La distancia entre ambos equipos en estos momentos es sideral. Al Celta le faltó el fútbol que suele aportar Iago Aspas, al que Giráldez recurrió en el intermedio con la eliminatoria sentenciada.

El Celta tampoco salió ganador de las segundas jugadas ni de los balones en largo. La eliminatoria ante el octavo clasificado de la Bundesliga evidenció que todavía está lejos de competir con los grandes de Europa. Un buen ejemplo es que Borja Iglesias, acostumbrado a ganar muchos duelos en LaLiga, fue fácilmente sujetado por los centrales Ginter y Lienhart.

La única vez que el Celta dio la sensación de dañar al Friburgo fue tras una pérdida del suizo Manzambi, de nuevo imperial en Balaídos. Pero Ferran Jutglà se empachó de balón y dejó la jugada en nada, pese al buen desmarque de Borja Iglesias.

El Celta se sentía inferior. No encontraba la forma de dañar a un rival al que le bastó con estar organizado para no sufrir, antes de que el croata Igor Matanovic, con una espectacular volea desde fuera del área, enmudeciese Balaídos en el minuto 35. El árbitro inglés, después de ser revisada la jugada en la sala VOR, concedió su golazo.

El tanto aturdió definitivamente al Celta, al que antes del descanso el japonés Suzuki terminó de rematar. 0-2 y eliminatoria resuelta pese a los cuatro cambios de Giráldez en el descanso (Aspas, Williot, Jones El-Abdellaoui y Carreira sustituyeron a Moriba, Javi Rueda, Moriba y Yoel Lago). Si había alguna duda, Sukuki firmó su doblete nada más reanudarse el segundo acto, para enterrar definitivamente el sueño celeste.

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A partir de ahí, el equipo alemán se relajó y el duelo se igualó. Derry Scherhant rozó el cuarto de los suyos nada más entrar al partido. Luego, Fer López, Jones El-Abdellaoui, en dos ocasiones, Williot Swedberg y Jutglà tuvieron el tanto de la honra para los celestes, a los que Aspas dio otro aire en ataque. En la prolongación, lo acabó consiguiendo el sueco Swedberg.