La Fuga Penyagolosa Trails ya toma color: presentación oficial, declaraciones, horarios, imágenes...

Cuenta atrás en marcha. La cita de trail running más importante de la Comunitat Valenciana y una de las de mayor arraigo en España y Europa, la Fuga Penyagolosa Trails, vivió este jueves su pistoletazo de salida.

Castelló dio luz verde a la 27ª edición de la MiM (Marató i Mitja), de 60 km y 3.300 metros de desnivel positivo; y a la 15ª CSP (Castelló-Penyagolosa), de 106 km y 5.600 metros de desnivel positivo. Fue en su presentación oficial en el Patio de las Aulas de la Diputación de Castellón, en un acto que reunió a representantes institucionales, patrocinadores y principales actores del destacado evento.

Las mejores imágenes de la presentación oficial de la Fuga Penyagolosa Trails / Toni Losas / Toni Losas

Entre los asistentes, estuvieron presentes Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón; Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana; Antonia Valls, subdelegada del Gobierno de España en Castellón; y Tico Cervera, director de la Fuga Penyagolosa Trails. Todos coincidieron en poner en valor la dimensión deportiva, territorial y organizativa de una prueba ya consolidada en el calendario nacional e internacional. También acudieron Iván Sánchez (diputado de Deportes); Maica Hurtado (concejala de Deportes de Castelló) y Susana Fabregat (delegada del Consell en Castellón).

Marta Barrachina: “Es el corazón de Castellón Escenario Deportivo y abre nuestra provincia al mundo” Marta Barrachina, la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, junto al director del evento deportivo, Tico Cervera, han participado este jueves en la presentación oficial de la 27ª edición de la MiM y la 15ª edición de la CSP que se celebran este sábado 18 de abril del 2026. “Fuga Penyagolosa Trails es única por la organización, única por el recorrido en un entorno único y única por los voluntarios que se vuelcan en todo el recorrido. Una prueba que conjuga a la perfección la élite mundial con la esencia de nuestros pueblos”, ha expresado Marta Barrachina. La dirigente provincial ha puesto en valor a todos los agentes implicados que harán posible una nueva edición de la Penyagolosa Trails. Clubs deportivos, voluntarios, ayuntamientos, agentes de seguridad y equipos médicos... Todos ellos son parte fundamental e indispensable para una nueva exitosa edición. Además, Marta Barrachina ha destacado la importancia de la prueba con el fin de "visibilizar nuestro territorio como gran escenario deportivo”. Y es que, una edición más, la Penyagolosa Trails pondrá en valor el patrimonio de la provincia como son los municipios que recorrerá la prueba, “son esencia de nuestra historia y dan sentido a la Penyagolosa Trails”, ha añadido la presidenta de la Diputación. La máxima representante provincial ha incidido en que esta prueba deportiva “es el corazón de Castellón Escenario Deportivo y abre nuestra provincia al mundo”.

El papel de Fuga

La presentación dio paso al ámbito deportivo con el protagonismo de Kailas Fuga, el title sponsor de la prueba. La marca global de equipamiento técnico para actividades al aire libre estuvo representada en Castelló, reforzando su implicación directa en un evento por el que apuesta como plataforma clave en su expansión internacional.

En este sentido, Jacky y Pippa, responsables de los patrocinios de Kailas Fuga, compartieron su visión sobre la colaboración con la prueba y su posicionamiento dentro del panorama internacional del trail. Además, aprovecharon el contexto de la carrera para presentar, en España, Fuga Mountain Club, iniciativa que reúne a corredores semiélites y que refuerza la apuesta de la marca por el desarrollo de talento y la creación de comunidad a nivel global.

Los horarios

Viernes

En la Plaza de las Aulas, de 11.00 horas a 21.00 horas, tendrá lugar la Expo Trail para la recogida de dorsales.

Sábado

Y ya a las 0.00 horas del sábado, en las pistas de atletismo de la Universitat Jaume I, saldrá la CSP, con 600 participantes.

Así como a las 6.00 horas de la madrugada la MiM, con otros 1.500 runners llenos de ilusión.