Fútbol | Los veteranos de Castellón, en modo solidario por la esclerosis múltiple
El tradicional evento de la APFV destinará su próxima edición a apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad y sus familiares: la asociación AEMC
La Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón (APFV) volverá a unir deporte y compromiso social en la 11ª edición de su ya consolidado evento de fútbol solidario. La cita, correspondiente a la temporada 2025/2026, tendrá como beneficiaria a la Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC), una entidad con una larga trayectoria en la atención, acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad en la provincia.
Con esta iniciativa, la APFV refuerza su apuesta por dar visibilidad a causas de gran impacto social y por respaldar el trabajo de asociaciones que desempeñan una labor esencial.
En esta edición del 2026, la APFV renueva así su compromiso solidario apoyando a la AEMC, con el objetivo de contribuir a que la asociación pueda seguir desarrollando su labor en favor de la inclusión, la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis múltiple. Miembros de la junta directiva de la APFV ya han trasladado esta decisión a la presidenta de la entidad, Jessica van Kerckhoven, confirmando que el evento se celebrará este sábado, 18 de abril del 2026.
Una trayectoria de 26 años
La Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló, implantada en la provincia desde hace 26 años, nació de la iniciativa de personas afectadas por esta enfermedad con el propósito de ofrecer apoyo a los pacientes, ayudarles a afrontar las dificultades derivadas de la patología y favorecer su plena integración social.
Desde entonces, se ha convertido en una referencia en la provincia de Castellón por su labor asistencial, divulgativa y de acompañamiento a las familias.
Atención integral
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central. Sus causas siguen siendo desconocidas y está considerada una patología autoinmune.
Desde su centro social en Castellón, la AEMC presta atención a personas de la provincia a través de un tratamiento integral coordinado por profesionales de fisioterapia, logopedia, psicología y otras especialidades. El objetivo pasa por conservar al máximo las capacidades de los pacientes, prevenir complicaciones derivadas de la enfermedad y ofrecer herramientas para afrontar su evolución en las mejores condiciones posibles.
La asociación recuerda además que la esclerosis múltiple supone un cambio profundo en la vida de quienes la padecen, ya que suele manifestarse entre los 20 y los 40 años, presentando además una evolución muy distinta en cada caso. En muchos pacientes, su avance obliga, incluso, a abandonar la actividad laboral y a reorganizar por completo su día a día, con el impacto personal, familiar y social que ello conlleva.
Llamamiento a la sociedad
Desde la APFV, igualmente, han querido mostrar su apoyo incondicional a la AEMC y hacer un llamamiento a la solidaridad de la sociedad castellonense con el objetivo de respaldar una causa que necesita la implicación de ciudadanos, entidades, asociaciones y administraciones públicas.
Asimismo, han subrayado la importancia de seguir dando visibilidad a la labor de la asociación, tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales, con el fin de que su trabajo llegue cada vez a más personas.
Un ‘impasse’ para la Copa
La octava jornada de la competición copera de la APFV se toma un respiro este fin de semana, por el evento solidario en favor de la Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC), que tendrá lugar este sábado, en el Parque Sindical.
Hay que recordar que apenas quedan cuatro encuentros para, en cada uno de los dos grupos, los cuatro mejores al término de la liguilla de 11 partidos se clasifiquen cuatro para las semifinales, tanto del grupo 1 como del 2.
En el 1, todo apunta a que siete conjuntos pelearán por esas cuatro plazas de privilegio. Una situación prácticamente calcada a la del 2, donde se repite la situación, aunque tal vez el corte de aspirantes se sitúe en torno a la sexta posición.
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