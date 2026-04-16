Fútbol | Los veteranos de Castellón, en modo solidario por la esclerosis múltiple

La Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón (APFV) volverá a unir deporte y compromiso social en la 11ª edición de su ya consolidado evento de fútbol solidario. La cita, correspondiente a la temporada 2025/2026, tendrá como beneficiaria a la Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC), una entidad con una larga trayectoria en la atención, acompañamiento y mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad en la provincia.

Con esta iniciativa, la APFV refuerza su apuesta por dar visibilidad a causas de gran impacto social y por respaldar el trabajo de asociaciones que desempeñan una labor esencial.

En esta edición del 2026, la APFV renueva así su compromiso solidario apoyando a la AEMC, con el objetivo de contribuir a que la asociación pueda seguir desarrollando su labor en favor de la inclusión, la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis múltiple. Miembros de la junta directiva de la APFV ya han trasladado esta decisión a la presidenta de la entidad, Jessica van Kerckhoven, confirmando que el evento se celebrará este sábado, 18 de abril del 2026.

La imagen del cartel de la 11ª edición, con horarios, actividades... / APFV

Una trayectoria de 26 años

La Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló, implantada en la provincia desde hace 26 años, nació de la iniciativa de personas afectadas por esta enfermedad con el propósito de ofrecer apoyo a los pacientes, ayudarles a afrontar las dificultades derivadas de la patología y favorecer su plena integración social.

Desde entonces, se ha convertido en una referencia en la provincia de Castellón por su labor asistencial, divulgativa y de acompañamiento a las familias.

Atención integral

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central. Sus causas siguen siendo desconocidas y está considerada una patología autoinmune.

Desde su centro social en Castellón, la AEMC presta atención a personas de la provincia a través de un tratamiento integral coordinado por profesionales de fisioterapia, logopedia, psicología y otras especialidades. El objetivo pasa por conservar al máximo las capacidades de los pacientes, prevenir complicaciones derivadas de la enfermedad y ofrecer herramientas para afrontar su evolución en las mejores condiciones posibles.

La asociación recuerda además que la esclerosis múltiple supone un cambio profundo en la vida de quienes la padecen, ya que suele manifestarse entre los 20 y los 40 años, presentando además una evolución muy distinta en cada caso. En muchos pacientes, su avance obliga, incluso, a abandonar la actividad laboral y a reorganizar por completo su día a día, con el impacto personal, familiar y social que ello conlleva.

Llamamiento a la sociedad

Desde la APFV, igualmente, han querido mostrar su apoyo incondicional a la AEMC y hacer un llamamiento a la solidaridad de la sociedad castellonense con el objetivo de respaldar una causa que necesita la implicación de ciudadanos, entidades, asociaciones y administraciones públicas.

Asimismo, han subrayado la importancia de seguir dando visibilidad a la labor de la asociación, tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales, con el fin de que su trabajo llegue cada vez a más personas.