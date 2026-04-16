Indignación en un club de Castellón por el horario de la final de la Copa Nostra

El CD Onda se enfrentará al Tavernes de la Valldigna en la esperada final de la V La Nostra Copa, organizada por la FFCV, que se disputará el próximo día 30 en el Estadi Nou Pla de La Vila Joiosa, en principio a partir de las 20.00 horas. Sin embargo, la decisión adoptada por la federación no ha sentado nada bien en la entidad ondense, especialmente por el día elegido para la disputa del encuentro, al tratarse de una jornada laborable y por el largo desplazamiento que deberán afrontar dos clubes no profesionales y con menores recursos.

Desde el club de la Plana Baixa consideran que lo más razonable habría sido escuchar a los dos finalistas antes de fijar la fecha, el horario y la sede. En el caso del CD Onda, el viaje hasta La Vila Joiosa supera ampliamente las dos horas de trayecto, una circunstancia que complica notablemente tanto la logística del equipo como la presencia de aficionados en las gradas. Precisamente, una de las principales quejas del club radica en el perjuicio que esta decisión ocasiona a su hinchada, ya que al celebrarse en día laborable serán muy pocos los seguidores que podrán desplazarse hasta la localidad alicantina.

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Ante esta situación, el club tiene previsto presentar un escrito a la FFCV para solicitar que la final se dispute en una sede equidistante para ambos equipos y en una fecha que permita convertir el partido en una auténtica fiesta del fútbol autonómico, favoreciendo así una mayor presencia de aficionados.