El mensaje de Canales, el principal favorito a la MiM de la Penyagolosa Trails, a 'Mediterráneo'

José Ángel Fernández Canales volverá a ser el gran nombre propio de la MiM en la 27ª edición de la Fuga Penyagolosa Trails. El corredor del equipo Kailas Fuga, tricampeón de la prueba y actual poseedor del récord con un tiempo de 5:12:54, regresa a Castellón con el objetivo de conquistar su cuarta victoria y seguir agrandando su leyenda en una carrera que conoce al detalle.

Además, con el objetivo de bajar de las cinco horas, para cubrir los 60 kilómetros de recorrido entre las pistas de atletismo de la Universitat Jaume I en Castelló Castelló y el ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa.

El referente

La histórica prueba de 60 kilómetros convertirá de nuevo a la provincia en el epicentro del trail running nacional e internacional, pero buena parte de la atención estará puesta en Canales, convertido en el hombre a batir. Su dominio en ediciones anteriores y su conocimiento del recorrido le sitúan como la gran referencia de una carrera que volverá a reunir a varios de los mejores especialistas del panorama actual.

Las mejores imágenes de la presentación oficial de la Fuga Penyagolosa Trails / Toni Losas / Toni Losas

Rivales del jiennense

Entre los principales rivales del deportista de Beas de Segura (Jaén) aparece Marc Bernades, uno de los nombres destacados del trail nacional, que llega tras dejar atrás su lesión de 2025 y recuperar un notable nivel competitivo. También sobresale la presencia del estadounidense Dakota Jones, una de las figuras más reconocidas del ultra trail mundial y doble ganador de Transvulcania, que debutará en la MiM con un palmarés de primer orden.

El nivel competitivo se completa con corredores como Leonard Mitrica, Fran Anguita, Mario Olmedo, Claudio Díaz, Manuel Anguita, Pablo Bautista y Daniel Castillo, en una lucha que se presenta muy abierta por las posiciones de honor.

La nómina internacional refuerza además el prestigio de la prueba, con nombres como Kevin Vermeulen, vencedor de la MiM en 2022; el francés Gautier Bonnecarrère; y el noruego Anders J. Kjærevik, habitual en Penyagolosa.

Mediterráneo

Los outsiders

Junto a ellos, la representación local volverá a tener peso con corredores como David Prades, Cristian Ibáñez y Samuel Palomera, decididos a hacerse notar en una cita marcada por el protagonismo de Canales y su intento de seguir haciendo historia en Penyagolosa.

Valoraciones de Canales

"No me quiero meter esa presión, pero es verdad que vamos a empezar por intentar la victoria un año más", admite el atleta. Su gran reto personal es acercarse a una barrera mítica: "Estaría encantado y para mí sería un orgullo estar rondando las cinco horas. Bajar 10 minutos en una carrera de 60 kilómetros implica ir muy ajustado".

El factor climático: De la nieve al calor

El contraste térmico será uno de los grandes desafíos para Canales, quien llega tras una preparación específica en condiciones de frío extremo. "Vengo de Sierra Nevada de entrenar prácticamente en frío todos los días, pero al final estoy acostumbrado por ser de Andalucía", explica. Respecto a la jornada de la carrera, confía en que el horario sea su aliado: "A la hora de la salida, a las seis de la mañana, no hará mucho calor ni mucha humedad".

Una conexión emocional

Más allá de los números, lo que atrae a Canales de esta cita es su atmósfera única, algo que define con un término muy propio de su tierra. "Carreras hay miles, pero que tengan ese duende, como decimos en Andalucía, o ese alma que une a los pueblos, hay pocas", confiesa emocionado. Esa calidez del público es lo que le hace sentirse como en casa: "Por la gente que la acompaña en cada pueblo, la considero mi segunda tierra".

El corredor terminó su intervención animando a los aficionados a seguir el streaming de el Periódico Mediterráneo para no perderse detalle de la evolución del equipo Kailas Fuga en una edición que promete ser histórica.