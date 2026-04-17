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Así queda el cuadro de la Euroliga en los playoffs: cruces, rivales de Barcelona, Madrid y Valencia y fechas confirmadas

Consulta cómo queda el cuadro final de la Euroliga, con los resultados de Barcelona, Real Madrid y Valencia y su camino hacia la final

Así queda el cuadro de la Euroliga 2025/26

Así queda el cuadro de la Euroliga 2025/26 / Marc Creus

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La fase regular de la Euroliga 2025/26 ha echado el cierre. Una vez disputadas las 38 jornadas que conforman la primera etapa de la competición, es momento de poner rumbo a las eliminatorias, donde los equipos buscarán superar sus cruces hasta llegar a la Final Four de Atenas.

El FC Barcelona fue el último equipo que aseguró su pase a la siguiente ronda. A pesar de las tres derrotas consecutivas previas del equipo de Xavi Pascual, los azulgranas se hicieron fuertes en el Palau Blaugrana para asegurar la novena posición de la fase regular. Deberán jugar hasta dos rondas previas si quieren estar entre los ocho mejores.

Kevin Punter, en un partido de Euroliga con el Barça

Kevin Punter, en un partido de Euroliga con el Barça / Dani Barbeito

Menos desgaste tendrán tanto Real Madrid como Valencia, que clasificaron directamente para los playoffs tras una buena fase regular de ambos. Se ahorran jugar rondas previas y ponen el foco en las eliminatorias de cuartos de final, donde parten como unos de los principales favoritos para llevarse el título en esta edición.

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Una vez decididos los emparejamientos, el FC Barcelona se medirá contra Estrella Roja en el primer Play-In de la competición. El ganador del duelo se enfrentará al perdedor del Panathinaikos - Mónaco, un duelo que se jugará en Atenas o en Mónaco. El vencedor pasará a cuartos contra Olympiakos como octavo con ventaja de campo para los griegos.

Así queda el cuadro de la Euroliga 2025/26

Así queda el cuadro de la Euroliga 2025/26

Así queda el cuadro de la Euroliga 2025/26 / Marc Creus

Todos los cruces de la Euroliga: partidos y fechas

Play-In A

  • Panathinaikos (7) - AS Monaco Basket (8). Martes 21 de abril de 2026. 20:00 horas (CEST) - El ganador accede a playoffs como 7º.

Play-In B

  • FC Barcelona (9) - Estrella Roja (10). Martes 21 de abril de 2026. 20:45 horas (CEST)

Partido decisivo

  • Perdedor (7º vs 8º) vs ganador (9º vs 10º). Viernes 24 de abril de 2026 - El ganador accede a playoffs como 8º.

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