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La Fuga Penyagolosa Trails vive otra edición exitosa

Las pistas de la UJI albergan la salida de la CSP y la MiM, que se desarrollan durante el sábado con más de dos mil participantes

Directo de la Fuga Penyagolosa Trails 2026 / Evasión TV

David Oliver

Castellón

El trail running es el protagonista deportivo del fin de semana en la provincia de Castellón. La Fuga Penyagolosa Trails vive este sábado otra multitudinaria y exitosa edición. Los 600 participantes de la CSP y los 1.500 de la MiM asumen el reto de completar los exigentes recorridos.

Las salidas de ambas pruebas tienen lugar en las pistas de atletismo de la UJI. En el caso de la MiM, se trata de la 27ª edición, y consta de un recorrido de 60 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo. La CSP cumple 15 ediciones, con 106 kilómetros y 5.600 de desnivel. Los participantes recorrerán los bellos y exigentes parajes de la provincia rumbo a la meta de Sant Joan de Penyagolosa.

Video | Ambiente en la Expo Trail de la Penyagolosa Trails

Video | Ambiente en la Expo Trail de la Penyagolosa Trails

Toni Losas

En cuanto a los favoritos, en la MiM todas las miradas apuntan a José Ángel Fernández Canales, tricampeón y plusmarquista de la prueba. En mujeres, la referencia vuelve a ser Inés Astrain. En la CSP, Raúl Butaci parte como uno de los aspirantes más sólidos; igual que Mercedes Pila y Jessica Tipán.

Noticias relacionadas y más

La Expo Trail

Además, este viernes se vivió ya un gran ambiente en la Expo Trail, ubicada en la Plaza de las Aulas de la capital de la Plana, donde se llevó a cabo la recogida de dorsales. Un aperitivo idóneo para la gran fiesta.

Galería | Las mejores imágenes de la Expo Trail de la Fuga Penyagolosa Trails

Galería | Las mejores imágenes de la Expo Trail de la Fuga Penyagolosa Trails

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