Mediterráneo bucea en la exitosa carrera de Bautista: “Siempre tuvo mucha hambre. Su victoria ante Cilic con 14 años fue un punto de inflexión”
El tenista castellonense anunció que se retira a final de temporada y Mediterráneo habla con Jorge Bellés, su exentrenador durante muchos años, para sumergirse en la figura de uno de los mejores deportistas provinciales
Si hay un rasgo que define el carácter de Roberto Bautista es el hambre. Tuvo hambre cuando era un niño y su gran pasión era el fútbol. Tuvo hambre cuando, con 12 años, decidió apostar definitivamente por el tenis. Y tuvo hambre cuando, con solo 14, se presentó en un torneo de enorme prestigio a nivel europeo con un perfil discreto y acabó levantando el trofeo ante algunas de las mayores promesas del continente.
También tuvo esa ambición para asentarse en la élite del tenis, aunque ese camino no fue sencillo. Pero lo consiguió. Se abrió paso entre los mejores hasta alcanzar unas semifinales de Grand Slam, las de Wimbledon 2019, frente a Djokovic, con Federer y Nadal en el otro lado del cuadro. El famoso big three. No pudo acceder a la gran final pero le planteó un duro partido al serbio (6-2, 4-6, 6-3 y 6-2), con el que mantuvo una gran rivalidad y le ganó tres veces en los 12 enfrentamientos.
Su exentrenador relata como fueron su evolución desde niño
Con esa mentalidad fue creciendo, tal y como recuerda su exentrenador Jorge Bellés, actual presidente de la Plana Sport, que le dirigió desde los siete hasta los 22 años: «Su carrera es sobresaliente. Si una palabra le define, es hambre». Bellés rememora cómo era aquel pequeño Rober: «Entró en el Club de Tenis Castellón con 7 años. Practicaba muchos deportes: tenis, fútbol y baloncesto, pero desde pequeño lo que más le gustaba era el fútbol».
Fue con 12 años cuando se decantó por la raqueta y, dos años más tarde, dio un golpe sobre la mesa en el Campeonato de Europa Infantil de 2002, disputado en Vichy (Francia). «Fue un punto de inflexión. Había jugadores que prometían mucho, como Cilic o Sidorenko, y le ganó la final a Cilic (6-3 y 7-5). Les fue ganando uno por uno, había cracks y fue un momento tremendo».
La constancia, uno de sus mayores valores
Por otro lado, Bellés pone en valor su perseverancia y su capacidad para mantenerse tantos años arriba: «Lo que más destacaría es aguantar tantos años en la élite. En categorías inferiores ya fue de los mejores de España y del mundo. Sí que es cierto que entró en el top 100 más tarde, con 24 años, porque cada jugador lleva su ritmo. Hay gente como Alcaraz o Nadal que se mete con 19, pero él siempre ha seguido una progresión.
Y, sobre todo, para mí, lo más importante de estos últimos años es que ha estado muy bien llevado por su equipo. Pepe Vendrell o Dani Gimeno han hecho un trabajo fantástico. Son muchas horas, muchos viajes, muchos vuelos. Cuando vas a jugar un Grand Slam hace ilusión, pero cuando llevas tantos… eso es tener muchísimo hambre».
Por último, como anécdota, Bellés recuerda que cuando Bautista tenía 18 o 19 años sus grandes referencias eran Juan Carlos Ferrero y David Ferrer, ya que al ser de la Comunitat Valenciana entrenaba con ellos.
La épica Copa Davis de 2019
Pero si hubo un momento que colocó definitivamente a Bautista en el mapa emocional del deporte español fue la Copa Davis de 2019, cuando conquistó la ensaladera pocos días después de la muerte de su padre. El castellonense regresó en un contexto durísimo y ganó el primer punto de la serie ante el canadiense Aliassime, convirtiéndose en uno de los grandes héroes de aquel título. Recibió entonces el abrazo y el reconocimiento de todo el equipo, con un Rafa Nadal emocionado.
Ahora, en estos últimos meses de carrera, Bautista buscará poner el broche final con el sabor que merece. Su próximo objetivo, disputar el Master 1000 de Madrid, donde seguro recibirá un sentido homenaje,
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