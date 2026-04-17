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Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial con récord de puntos anotados

Oscar Schmidt, en una imagen de archivo.

Oscar Schmidt, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Sao Paulo

El brasileño Oscar Schmidt, la leyenda del baloncesto que poseía el récord mundial de puntos anotados, murió este viernes a los 68 años de edad en la ciudad de São Paulo, informaron medios locales.

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