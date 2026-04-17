Sara Sorribes y su nueva visión del tenis tras regresar a la competición: «Ahora me...»

Después de su parón por motivos personales, Sara Sorribes regresa al Masters 1.000 de Madrid.

La tenista castellonense vuelve a la Caja Mágica tras varios meses alejada del circuito para priorizar su salud física y mental, después de ser decisiva en la clasificación de España para la Billie Jean King Cup.

La valldeuxense regresa al Masters 1.000 de Madrid con una mentalidad renovada y mejores sensaciones tras varios meses alejada del circuito. La jugadora vuelve a competir en la capital de España después de priorizar su salud física y mental, en una nueva etapa en la que asegura afrontar el tenis desde otra perspectiva.

Su regreso llega, además, en un buen momento competitivo. Sorribes tuvo un papel decisivo en la reciente clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup, al formar parte del dobles que selló el pase del equipo nacional.

Buenas sensaciones

A las puertas de una de las grandes citas de la temporada, la tenista ha compartido sus sensaciones con su patrocinador Nara Seguros, marca de seguros de salud, vida y ahorro. Y lo hace con un mensaje claro sobre cómo ha cambiado su forma de competir: “Llego con una sensación muy diferente a la de otros años. Me encuentro bien, tranquila y con ganas de competir, pero sin esa presión constante que antes me acompañaba. Ahora me escucho mejor y eso me permite disfrutar realmente dentro de la pista”.

El parón ha supuesto un punto de inflexión para Sara Sorribes, tanto a nivel deportivo como personal. “Antes el tenis lo era todo para mí. Es evidente que ahora sigue siendo muy importante, pero he entendido que hay otras cosas fuera de ello. Eso me ha dado otra perspectiva y me permite competir con calma y también con mayor libertad”.

Éxito con España

Otro de los momentos más importantes de esta nueva etapa llegó con la Billie Jean King Cup. “Jugar para España siempre es algo muy especial. Es un contexto diferente, porque dejas de lado lo individual y formas parte de un equipo. Después de todo lo vivido, volver a compartir pista con mis compañeras y sentir ese apoyo ha sido muy importante para mí. En el fondo, es algo que echaba mucho de menos”.

Sara Sorribes, con España en la Billie Jean King Cup. / Alvaro Díaz

El horizonte de la Caja Mágica

El Masters 1.000 de Madrid vuelve a ser una fecha marcada en rojo para la jugadora castellonense. “Madrid es un torneo único. Jugar en casa tiene algo especial por la gente, por el ambiente. Es verdad que hay presión, pero también una motivación muy grande. Intento siempre quedarme con eso y disfrutarlo al máximo”.

Cara al torneo, Sorribes mantiene una idea clara: centrar su energía en el proceso y no en el resultado. “No me gusta marcarme objetivos muy concretos en cuanto a rondas. Prefiero centrarme en cómo quiero competir: ser valiente, mantenerme sólida y fiel a lo que estoy trabajando. Si eso está, sé que puedo rendir a buen nivel”.

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