Última jornada en Segunda FEB | ¿Qué debe hacer el Amics para quedar primero y el Benicarló para evitar el play-out?
El conjunto de Pichel debe ganar en Llíria para asegurarse en la primera posición
Eloy Cerdá
El Amics Castelló afronta este sábado a las 20:00h el último partido de la liga regular con el objetivo de proclamarse campeón del grupo Este de la Segunda FEB. El conjunto dirigido por José Luis Pichel depende de sí mismo en una jornada unificada en la que deberá igualar el resultado del Class Bàsquet Sant Antoni para asegurar la primera plaza y acceder así a la eliminatoria directa entre campeones de grupo para ascender a Primer FEB, el gran objetivo del club.
Conscientes de la importancia del encuentro, el club ha organizado un desplazamiento para su afición, incluyendo autobús y entrada al partido por un precio de 20€, con el objetivo de que el equipo se sienta arropado en este momento decisivo de la temporada. Es el momento del Amics Castelló.
El Maderas Sorlí Benicarló no puede fallar
El Maderas Sorlí Benicarló se juega la vida esta tarde (20.00 horas) en la cancha del CB Zaragoza, donde puede certificar la permanencia o verse abocado a una eliminatoria a doble partido contra el 12º clasificado del grupo oeste.
Las cuentas para el equipo de Sergio Lamua son claras. Si gana en Zaragoza, pondrá fin a una complicada temporada asegurando la permanencia y cerrando la liga en la undécima posición. Si pierde, dependerá del resultado del Ciudad Molina Basket, que suma una victoria menos, pero tiene ganado el basket average. Ganar o ganar al Zaragoza.
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