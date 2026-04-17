Volta Castelló | El francés Catil se impone en Moncofa tras una etapa muy abierta

La segunda etapa de la Volta Castelló volvió a dejar espectáculo en las carreteras de la provincia, con una jornada marcada por los constantes ataques y un desenlace al sprint en el que el francés Jules Catil (Haute-Garonne) fue el más veloz y se llevó la victoria en Moncofa.

Muchos ciclistas intentaron sorprender en solitario. Uno de los puntos clave del día fue el paso por el tramo de sterrato, que provocó tensión y estiró el pelotón, llegando incluso a fragmentarlo momentáneamente. En los últimos kilómetros, todos los movimientos fueron neutralizados.

Ganadores en el podio. / Volta Castelló

A falta de 10 km, un grupo principal reducido —de unos 20 corredores— se jugó la victoria. En la llegada a Moncofa, Jules Catil fue el más rápido, imponiéndose con autoridad en el sprint final.

Clasificaciones

Tras la segunda jornada, la general sigue liderada por Seff Van Kerckhove (Bélgica), que además mantiene el maillot de la regularidad gracias a su consistencia en estas dos primeras etapas.

Además, en la clasifciación de la montaña continúa al frente el noruego Kristian Haugetun (Noruega), muy activo en los puertos puntuables. Por su parte, el belga Nand de Bois (Bélgica) se mantiene como mejor joven.

La Volta Castelló 2026 se cierra con una tercera etapa con salida y llegada en Segorbe, un recorrido diseñado sobre un circuito que combina terreno quebrado y ascensiones, lo que la convierte en la jornada más exigente de la prueba.