Van Kerckhove se proclama campeón Volta Castelló 2026... y este domingo: el Trofeo Víctor Cabedo

La Volta Castelló 2026 bajó el telón en Segorbe con una etapa final exigente, intensa y sin tregua que terminó por decidir la clasificación general. El noruego Kristian Flaterud fue el más fuerte en la jornada definitiva, imponiéndose tras un día de desgaste constante, mientras que el belga Seff Van Kerckhove confirmó su liderato y se proclamó vencedor final de la prueba.

Una última etapa sin control

Desde la salida, el circuito de Segorbe volvió a demostrar su carácter selectivo. Lejos de cualquier guion controlado, la carrera se rompió pronto con múltiples intentos de fuga y un ritmo muy alto que no dio margen al respiro. Los movimientos se sucedieron durante toda la jornada, con grupos que lograban abrir pequeñas diferencias, aunque sin llegar a consolidarlas.

El terreno, siempre ondulado, fue pasando factura a un pelotón que se redujo progresivamente. La dureza acumulada y la falta de entendimiento en cabeza mantuvieron la incertidumbre hasta los últimos kilómetros.

Flaterud golpea en el momento decisivo

En el tramo clave, con los favoritos ya seleccionados, Kristian Flaterud encontró el momento exacto para lanzar su ataque. El noruego abrió un hueco definitivo y sostuvo su ventaja hasta la línea de meta, cruzando en solitario las calles de Segorbe y firmando una victoria de enorme prestigio.

Por detrás, los principales hombres de la general se vigilaron de cerca, conscientes de que cualquier error podía costarles la carrera.

Van Kerckhove, el más sólido de la Volta

En la clasificación general, Seff Van Kerckhove no falló. El belga defendió su liderato con solvencia en la etapa más exigente y certificó su triunfo final en la Volta Castelló 2026 gracias a su regularidad durante los tres días de competición.

El italiano Patrick Pezzo aseguró la segunda posición de la general, mientras que el español Raúl López completó el podio después de mostrarse competitivo en todas las etapas.

Dominio belga y protagonismo español

Más allá de la general, la carrera dejó varios nombres propios. Sven Wisse se llevó la clasificación de mejor joven tras una actuación muy consistente que le permitió finalizar sexto en la general. Van Kerckhove redondeó además su victoria final al imponerse también en las clasificaciones de regularidad y montaña, confirmando así su dominio en la prueba.

En el apartado colectivo, la selección española fue el equipo más sólido de la carrera y se adjudicó la clasificación por equipos tras tres jornadas muy activas.

Una Volta de máximo nivel

La Volta Castelló 2026 cierra así una edición marcada por la intensidad, el espectáculo y la igualdad. Tres etapas diferentes, sin un dominador claro hasta el desenlace, y un recorrido que volvió a exigir la mejor versión de los jóvenes talentos del pelotón internacional.

Segorbe puso el broche a una carrera que sigue creciendo dentro de la Nations Cup Junior y que reafirma su lugar como una de las citas clave del calendario.

Onda decide el Trofeo Víctor Cabedo 2026 con una jornada de máxima exigencia

El Trofeo Víctor Cabedo 2026 pondrá este domingo el broche final a la Nations Cup Junior con una etapa única, con salida y llegada en Onda, diseñada para seleccionar la carrera desde el primer momento y coronar a un ciclista completo.

Un perfil duro desde el inicio

La jornada, de 112,2 kilómetros y más de 2.300 metros de desnivel acumulado, presenta un trazado sin apenas respiro, en el que los corredores deberán afrontar un terreno constantemente quebrado.

Desde los primeros compases, el pelotón se adentrará en carreteras exigentes que invitan al ataque, con continuos cambios de ritmo que dificultarán el control de la carrera por parte de un solo equipo.

Villamalur y el Tajar, claves de la etapa

El punto decisivo del día estará en el encadenado de puertos de media montaña. El Alto de Villamalur, con más de ocho kilómetros de ascensión, abrirá la selección natural del pelotón. Poco después llegará el Alto del Tajar, más largo y con rampas exigentes, que se afrontará en dos ocasiones y puede romper definitivamente la carrera.

La repetición de estos esfuerzos, unida al desgaste acumulado, convierte esta parte central del recorrido en el terreno ideal para movimientos lejanos o ataques de los principales favoritos.

Un final abierto en Onda

Tras el último paso por las cotas, el regreso a Onda no será sencillo. Aunque el perfil suaviza ligeramente en los kilómetros finales, el desgaste previo hará muy difícil que un grupo numeroso llegue compacto a meta.

El tramo final, ligeramente sinuoso, favorece tanto a corredores que logren marcharse en solitario como a pequeños grupos capaces de jugar sus cartas en los últimos kilómetros.

Terreno para ciclistas completos

El recorrido reúne todos los ingredientes para una carrera ofensiva: subidas largas, encadenados exigentes y ausencia de largos tramos llanos. Escaladores, corredores explosivos y ciclistas capaces de moverse con soltura en terreno quebrado tendrán aquí su oportunidad.