Motor
Muere el veterano piloto Juha Miettinen tras un accidente en la clasificación de Nürburgring
El piloto del BMW #121 se vio involucrado en un accidente durante la sesión clasificatoria de la prueba de resistencia y falleció a causa de las lesiones sufridas
Cristina Moreno
El mundo del motor vuelve a estar de luto tras conocerse el fallecimiento del veterano piloto Juha Miettinen de 66 años, tras verse involucrado en un accidente durante la carrera de clasificación de las 24 horas de Nürburgring, según confirmó la FIA en un comunicado.
"La FIA lamenta profundamente el fallecimiento de Juha Miettinen tras un incidente en la primera carrera de hoy de las clasificaciones del ADAC 24h Nürburgring. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, y con todos los involucrados en el evento", explicó el organismo internacional.
"Tras la colisión en la que se vieron implicados varios coches, la dirección de carrera interrumpió inmediatamente la prueba para permitir que se llevaran a cabo amplias operaciones de rescate. A pesar de la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los paramédicos no pudieron salvar al piloto implicado, Juha Miettinen (BMW 325i, #121); el competidor falleció en el Centro Médico tras fracasar todos los intentos de reanimación", informó la organización en rueda de prensa.
"Los otros seis pilotos implicados fueron trasladados al Centro Médico y a hospitales cercanos para someterse a exámenes de precaución. Ninguno de los heridos corre peligro de muerte", explicaron los organizadores, que confirmaron que la carrera no se reanudará este sábado. Se guardará un minuto de silencio en memoria del piloto fallecido durante la formación de la parrilla para la carrera del domingo.
El accidente tuvo lugar en la primera media hora de la carrera 1, que debía durar 4 horas y contaba con la presencia del piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, que participa en esta prueba de resistencia y que no se vio implicado en la colisión.
El piloto neerlandés de Red Bull publicó poco después un mensaje en sus redes sociales lamentando el triste suceso. "En shock por lo sucedido hoy. El Motrosport es algo que todos amamos pero momentos como este son un recordatorio de lo peligroso que puede ser", escribió Verstappen, quien también trasladó su pésame a la familia de Juha.
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