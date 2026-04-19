Coleccionistas de ‘finishers’, la Fuga Penyagolosa Trails contada desde dentro por Ismael Mateu

Al recoger el dorsal de la MiM o de la CSP de la Fuga Penyagolosa Trails 2026 destacaba encima del número de cada corredor una estrella dentro de la cual había otro número. En el caso de un servidor un siete. El mismo venía a reflejar las veces que un runner había sido finisher, es decir, cuantas veces había terminado la prueba en la que estaba inscrito. Algo así como el número que llevan los clubs de fútbol en los parches de los hombros de los futbolistas dentro del dibujo de la Champions o de la Europa League, por ejemplo.

Es uno de los múltiples detalles que tiene la Penyagolosa Trails para con sus corredores.

Ismael Mateu (i), redactor de Deportes, junto al runner Alfonso Calvo (d) en meta. / Toni Losas

Referente internacional

Porque si algo tiene la organización del trail de montaña más importante de la Comunitat Valenciana y uno de los más valorados de España y más allá de nuestras fronteras es eso mismo, el mimo por y para el corredor.

«Si algo me preocupa es el calor extremo que han anunciado, puede afectar a la mayoría de corredores», me decía Rubén Porcar, en la presentación oficial del pasado jueves. Él es uno de los miembros de la organización, gente de perfil bajo, que huye de los focos pero que gracias a los cuales la Fuga Penyagolosa Trails es un referente internacional. Como Eladi Roca, que está en meta dando calor uno por uno a los finishers. Como Lucía González, responsable de comunicación, que estaba encima del más mínimo detalle en salidas y metas de ambas pruebas. O como Tico Cervera, el director de carrera, al que no le queda más remedio de estar en el foco, pero que siempre tiene una muestra de cariño para los corredores.

Ismael Mateu (i), redactor de Deportes de 'Mediterráneo', en la salida de la Fuga Penyagolosa Trails. / Toni Losas

Calidad humana

Son cercanos, de esas personas que llaman a la gente por su nombre, que te escuchan ante cualquier duda, propuesta o aspecto a mejorar... Y luego lo ejecutan. Ellos, y muchísimas personas más entre dirigentes y colaboradores del Club Marató i Mitja, llevan 27 años haciendo posible una doble competición que vertebra la provincia y la recorre desde la costa hasta el punto más alto de Castellón, Sant Joan de Penyagolosa.

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Son tan cercanos y de perfil bajo que hasta su súper campeón es del mismo estilo. José Ángel Fernandez, Canales, el jienense de Beas de Segura, un crack que lleva ganadas las cuatro ediciones de manera consecutiva de la MiM, pero que es de esas personas de mirada tierna, introvertida hasta que lo conoces y tan respetuoso que saludó en la salida, tras el calentamiento, uno a uno al resto de runners de élite que iban a competir contra él con respeto y admiración, como si él fuera un normal.

Ismael Mateu, redactor de Deportes de 'Mediterráneo', en la meta, participó en la MiM de la Fuga Penyagolosa Trails para contarla desde dentro. / Toni Losas

El calor se ‘coló’ en la fiesta

Razón no le faltaba a Rubén con su preocupación por el calor. Mediterráneo, un año más, y van nueve ediciones, ocho de la MiM y la CSP en 2023, ha tenido el privilegio, mediante un servidor, de contar desde dentro la carrera.

Instantes antes de la salida, a las 6.00 horas, una leyenda en activo como el borriolense Víctor Bernad, ganador de la MiM en 2012 y de la CSP en 2025, me decía: «Con el calor será difícil que Canales pueda bajar el récord». Al ver mi cara, añadió: «Es que el calor limita mucho las facultades físicas, no te deja rendir a tu máximo nivel, además de deshidratarte enormemente». Dicho y hecho.

La competición cumplió las expectativas e inundó la provincia de miles y miles de seguidores por los 12 términos municipales por los que transitan ambas pruebas.

Ismael Mateu (i), redactor de Deportes de 'Mediterráneo', atendido por Esme Vicente en el control de la Bassa de les Oronetes que organiza el Club Atletisme Running Castelló. / Toni Losas

Muchos imprevistos

Conforme amaneció y fue pasando el día, el calor del público fue superado, con creces, por el extremo calor, en una jornada con elevadas temporadas, como si se tratara del mes de julio. A medida que transitaban las pruebas, los calambres, lesiones y deshidrataciones fueron minando el físico de los corredores en una edición en la que hubo más retirados que la media habitual, los participantes realizaron en su mayoría marcas mucho peor de las esperadas y se realizaron 305 atenciones sanitarias.

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Ismael Mateu (i), redactor de Deportes de 'Mediterráneo', iniciando el ascenso al Calvari de Borriol. / Toni Losas

Tocaba llegar y se llegó

Y lo cuenta uno al que le tocó sufrir la peor cara del trail running desde el kilómetro 45, por la Lloma Bernat a 15k de meta, la de los calambres y los pinchazos con insolación incluida, donde no hubo más remedio que caminar hasta Sant Joan, como a la mayoría de los participantes. Pero había que llegar y se llegó, para recibir el calor del público, de la organización y para seguir siendo uno más de los coleccionistas de finishers.