Desenlace amargo para el Servigroup Peñíscola en Ferrol (2-1)

Al Servigroup Peñíscola se le escapó un punto en A Malata... a cuatro segundos del final. Una acción de falta sin barrera la aprovechó O Parrulo Ferrol para vencer (2-1). La derrota deja a los castellonenses con 28 puntos, por lo que siguen con 10 por encima del descenso.

Primer tiempo con 0-0

La primera parte no tuvo goles. Se impusieron las defensas. Lo más destacable de los primeros minutos, fue la reaparición de Diego Quintela en el Peñíscola, tras cuatro meses lesionado.

En el 18’, los del Baix Maestrat tuvieron una buena oportunidad de adelantarse, con un doble penalti, pero Caio César se lo detuvo a Elías. Se volvió a repetir, porque el guardameta se avanzó, aunque el capitán azulón lanzó fuera, al tratar de ajustarlo más al palo.

Diogo Schlemper mandó el balón a la madera para los locales en el primer minuto del segundo acto. Después de ese primer aviso, llegó el 1-0 de Penezio a la contra.

Segunda parte

Nico Rosental chutó al palo para el Peñíscola, ya a cinco minutos para el final. Buscaban empatar los de Santi Valladares... y lo consiguieron. Diego Sancho igualó en el 36’, culminando una triangulación con Víctor Pérez.

Menudo final

En el último minuto, Santa Cruz también remató al poste en un ataque gallego. A 4,9 segundos del final, la sexta falta del Peñíscola. Schlemper chutó sin barrera desde donde se produjo la infracción y Gio logró parar el lanzamiento. Sin embargo, el portero del Peñíscola se adelantó demasiado y tuvo que repetirse. En esta oportunidad, Schlemper sí consiguió marcar para dejar la victoria en Ferrol.

El regreso de Diego Quintela, tras cuatro meses lesionado. / SERVIGROUP PEÑÍSCOLA FS

Ficha técnica

O PARRULO: Starna, Schlemper, Jhoy, Novoa y Malaguti --cinco inicial.-- También jugaron: Penezio, Novoa, Santa Cruz, Iván Rumbo, Morgato, Vukmir, Orzáez y Caio César.

SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Gus, Araya, Elías, Saladié y Rosental --cinco inicial--. También jugaron: Flores, Víctor Pérez, Matheus, Diego Sancho, Quintela y Gio.

GOLES: 1-0. Min. 25: Penezio. 1-1. Min. 36: Diego Sancho. 2-1. Min. 40: Schlemper.

ÁRBITROS: Francesc García-Donas e Iván López (catalanes). Expulsaron a Pablo Muñoz (7’). Amonestaron a: Araya (13’), Novoa (18’), Schlemper (24’), Diego Sancho (31’) y Rosental (36’).

PABELLÓN: A Malata.