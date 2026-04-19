Dieciocho años seguidos siendo el mejor club de España: ¿quién puede presumir de ello?

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo se vistió de gala para acoger la Gala del Atletismo Español. En este escenario, el Facsa Playas de Castellón recibió el premio que le acredita, una vez más, como el Mejor Club del Año en la categoría masculina, un galardón que la entidad provincial encadena de manera ininterrumpida desde hace cerca de dos décadas.

El reconocimiento de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) responde a un 2025 donde los atletas del Facsa Playas de Castellón han liderado el atletismo nacional en pista, ruta y campo a través. El club no solo ha demostrado su fuerza individual, logrando nueve medallas en el Nacional short track de Madrid y siendo el líder del medallero en el Campeonato de España de Tarragona al aire libre, sino que ha mantenido su hegemonía deportiva en las competiciones por equipos.

El pasado año, el conjunto castellonense revalidó sus títulos en la Liga Joma, tanto bajo techo como al aire libre, alcanzando la mítica cifra de 17 campeonatos en ambas modalidades. A estos éxitos se suma la victoria en el Campeonato de España de Campo a Través por clubes, cerrando un círculo de regularidad y talento que sitúa al club en una dimensión única dentro del deporte español.

Triunfo femenino de las vecinas

La gala también sirvió para premiar el gran nivel del atletismo autonómico, ya que el Diputación Valencia Club Atletismo recibió el galardón como mejor club en la categoría femenina. Tras varios años de dominio del Facsa Playas de Castellón en ambas categorías, la entidad de la capital del Túria regresa a lo más alto tras una temporada brillante, consolidándose como el club más laureado de la historia en el cuadro femenino.

Toni Escrig, con el galardón al mejor club msculino para el Facsa Playas de Castellón. / RFEA

Cita con la excelencia

La entrega de premios contó con la presencia de los mejores atletas, técnicos y directivos del país.

Para el Facsa Playas de Castellón, este 18º galardón consecutivo es un tributo al esfuerzo diario de todos los que forman parte de la familia del club y un impulso para seguir trabajando en la misma dirección, a pesar de las dificultades económicas de seguir en la brecha.

Este nuevo éxito reafirma que el modelo de gestión y formación de la entidad sigue siendo la referencia absoluta, demostrando año tras año que en Castellón no solo se compite, sino que se lidera el camino del atletismo nacional.

Espaldarazo

El Club de Atletismo Facsa Playas de Castellón nació el 20 de marzo de 1981 y está calificado por la RFEA como el mejor club de la historia del atletismo español por ránking de puntos, así como uno de los mejores de Europa.