El español Aitor Martínez pone en broche a la UCI Junior Nations’ Cup con su triunfo en el Trofeo Víctor Cabedo

El Trofeo Víctor Cabedo 2026 puso el broche final a la UCI Junior Nations' Junior, tras la Volta Castelló, con una jornada vibrante en Onda, marcada por el ritmo altísimo desde salida y una carrera completamente rota que se decidió en los últimos kilómetros. El español Aitor Martínez se impuso con autoridad tras una prueba exigente y muy ofensiva.

El podio lo completaron el italiano Bruno Guido (en segunda posición) y el neerlandés Noël Goijert, tercero, tras una jornada en la que solo los más fuertes lograron mantenerse en la pelea por la victoria.

Un inicio sin tregua

Desde los primeros kilómetros, el pelotón rodó a gran velocidad, con numerosos intentos de fuga que no lograban consolidarse. La carrera se fragmentó pronto en varios grupos, reflejo de la dureza del recorrido y del interés por endurecer la prueba desde el inicio.

Las primeras escapadas fueron neutralizadas rápidamente, aunque la actividad no cesó. Un grupo numeroso logró abrir hueco superados los primeros compases, con constantes ataques y contraataques que impidieron cualquier control claro.

La montaña rompe la carrera

Con la llegada de los puertos, la carrera se endureció definitivamente. Raúl López, de la selección española, fue el más fuerte en los dos primeros pasos de montaña, en una fase donde las diferencias comenzaron a abrirse y el pelotón quedó completamente fragmentado.

Los continuos ataques y el desgaste acumulado dejaron la carrera totalmente rota, con múltiples grupos en carretera y cambios constantes en la cabeza.

Movimientos decisivos

En la parte final, varios corredores lograron consolidar un grupo cabecero reducido. Aitor Michelena (Polti VisitMalta) llegó a rodar en solitario en uno de los momentos clave, antes de ser alcanzado en un escenario de máxima igualdad.

En los últimos kilómetros, los movimientos fueron constantes hasta formar un grupo definitivo de favoritos que se jugaría la victoria en Onda.

Resolución en Onda

Finalmente, Aitor Martínez lanzó el ataque decisivo y logró imponerse, cruzando en primera posición tras una de las jornadas más exigentes del calendario junior.

Por detrás, Bruno Guido y Noël Goijert completaron el podio tras resistir en el grupo de los más fuertes en una carrera que no dio tregua en ningún momento.

Un final a la altura

El Trofeo Víctor Cabedo 2026 cerró así una edición marcada por la intensidad, el espectáculo y la exigencia del recorrido.

Onda volvió a ofrecer un escenario perfecto para una jornada de ciclismo ofensivo, consolidando la prueba como una de las citas clave de la UCI Junior Nations' Cup.