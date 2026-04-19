El Fustecma Nou Bàsquet Castelló logra una victoria con 'mensaje' (48-62)
Las de Jaume Tormo consiguen la 11ª victoria del curso en la penúltima jornada de la Liga Challenge
El Fustecma NBF firmó una sólida victoria a domicilio tras imponerse por 48-62 al Cajasol Sevilla, en el pabellón de San Pablo, en un encuentro muy completo del conjunto castellonense.
El Fustecma salió muy serio a la pista, imponiendo su ritmo desde el inicio y consolidando ventajas antes del descanso. La defensa fue clave, limitando el acierto del conjunto local.
Segunda parte
Después el paso por vestuarios con 21-27, el equipo de Jaume Tormo mantuvo el control del encuentro, ampliando diferencias y cerrando el partido con solvencia en el último cuarto.
En el plano individual, destacaron Sendy Basaez (13 puntos), Claudia Pérez (12) y Sabina Carli (10), en un nuevo ejercicio de aportación coral para conseguir la 11ª victoria del notable curso.
El detalle
Más allá del resultado, el partido dejó una imagen de gran valor para el club: la participación de Ania García y Favour Asemota, dos jugadoras formadas en la cantera del NBF desde la categoría benjamín, reflejo del modelo y la identidad del proyecto.
Ficha técnica
CAJASOL SEVILLA: Gassama, Vorphal (13), Anitua, Vendrell (4) y Pouye (5) --cinco inicial--. También jugaron: Sánchez (5), Recio (2), Otero-Saavedra (3), Picón (2), Elliott (10) y Martínez (4). 26 faltas personales (eliminada: Gassama).
FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ: Campos (4), Pérez (12), Ruiz (5), Asemota (2) y Aiello (5) --cinco inicial--. También jugaron: Basaez (13), García, De Giacomo (4), Carli (10), y Gómez (7).
PARCIALES: 8-13, 13-14 (descanso: 21-27), 15-17 (36-44) y 12-18 (final: 48-62).
ÁRBITROS: Kunal A. Melwani Chugani y Rubén Argüelles Domínguez.
PABELLÓN: Palacio Municipal de Deportes San Pablo, en Sevilla.
Pincha aquí para ver la clasificación de la Liga Challenge.
Suscríbete para seguir leyendo
- Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
- Galería de imágenes: Búscate en el concierto de Fito & Fitipaldis en Castelló
- Los vecinos opinan sobre el nuevo destino del restaurante Donelio's en Castelló: 'Se podría haber destinado a otro tipo de negocio
- El tiempo en Castellón: rayos, tormentas y un calor sofocante marcan el fin de semana
- Mayo, fecha clave para el nuevo bus urbano de Castelló: 22 líneas y mejor conexión con el Grau
- En directo | Castellón-Burgos: Nuevo partido clave para el conjunto albinegro
- La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón
- 25 años después, el recuerdo de la mili sigue vivo en Castellón: 'Te hablaban a gritos, como en las películas