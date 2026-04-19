El Fustecma Nou Bàsquet Castelló logra una victoria con 'mensaje' (48-62)

El Fustecma NBF firmó una sólida victoria a domicilio tras imponerse por 48-62 al Cajasol Sevilla, en el pabellón de San Pablo, en un encuentro muy completo del conjunto castellonense.

El Fustecma salió muy serio a la pista, imponiendo su ritmo desde el inicio y consolidando ventajas antes del descanso. La defensa fue clave, limitando el acierto del conjunto local.

Segunda parte

Después el paso por vestuarios con 21-27, el equipo de Jaume Tormo mantuvo el control del encuentro, ampliando diferencias y cerrando el partido con solvencia en el último cuarto.

En el plano individual, destacaron Sendy Basaez (13 puntos), Claudia Pérez (12) y Sabina Carli (10), en un nuevo ejercicio de aportación coral para conseguir la 11ª victoria del notable curso.

El detalle

Más allá del resultado, el partido dejó una imagen de gran valor para el club: la participación de Ania García y Favour Asemota, dos jugadoras formadas en la cantera del NBF desde la categoría benjamín, reflejo del modelo y la identidad del proyecto.

Ficha técnica

CAJASOL SEVILLA: Gassama, Vorphal (13), Anitua, Vendrell (4) y Pouye (5) --cinco inicial--. También jugaron: Sánchez (5), Recio (2), Otero-Saavedra (3), Picón (2), Elliott (10) y Martínez (4). 26 faltas personales (eliminada: Gassama).

FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ: Campos (4), Pérez (12), Ruiz (5), Asemota (2) y Aiello (5) --cinco inicial--. También jugaron: Basaez (13), García, De Giacomo (4), Carli (10), y Gómez (7).

PARCIALES: 8-13, 13-14 (descanso: 21-27), 15-17 (36-44) y 12-18 (final: 48-62).

ÁRBITROS: Kunal A. Melwani Chugani y Rubén Argüelles Domínguez.

PABELLÓN: Palacio Municipal de Deportes San Pablo, en Sevilla.

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