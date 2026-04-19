Resumen Juveniles | El CD Castellón gana y asegura la permanencia en División de Honor

El juvenil A del CD Castellón seguirá una temporada más en División de Honor tras saldar con triunfo (0-2) su antepenúltimo partido de la campaña 2025/26, en el campo del Patacona, en un encuentro que se había convertido en toda una final para ambos equipos dada su preocupante situación en la tabla clasificatoria. Los puntos volaron a la capital de la Plana y con ello se cierra la permanencia.

Once que presentó el Castellón en su partido ganado frente al patacona. / CD Castellón

El duelo se decantó a favor de la escuadra de la capital de la Plana a partir del minuto 33 cuando el artillero albinegro Fran Santamaría, la próxima temporada en el juvenil del Real Madrid, perforó la portería del equipo valenciano. Con el 0-1 se llegó al descanso y tras el descanso máxima emoción, hasta que en el minuto 92 Julián Rodríguez estableció el definitivo 0-2 al transformar un penalti.

No pasó del empate (1-1) el Villarreal de Pepe Reina frente a un buen Albacete. Pudo haber ganado cualquiera de los dos. El conjunto amarillo llegó a errar dos penaltis: Julio Arjona, el primero, alto, y el segundo se lo paró el arquero de la escuadra manchega. Además, dos balones impactaron en los palos de la portería del Albacete. El primero de Edu González (min. 67) y el otro de Marc Pla (min. 88).

El delantero manchego del Villarreal, Julio Arjona, anotó el gol del empate. / Juan Francisco Roca

Al Albacete se adelantó en la primera parte por mediación de Álex López. Estuvo muy bien el equipo albaceteño, que perdonó alguna ocasión más. El Villarreal sacó más casta y garra en la segunda parte donde sólo subió al marcador el gol de Julio Arjona, a su exequipo, e el minuto 72, tras aprovechar el rechace de un penalti que paró Pedro Figueroa.

El Roda

El Roda tropezó en su feudo ante un serio Levante (2-3) que resistió el intercambio de golpes y al final salió vivito y coleando del campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Los levantinistas firmaron el 0.1 en el minuto 12 por mediación de Aldi Nurgali. Al filo de la media hora el goleador Raúl García firmó las tablas. Después llegaría el tanto de Izan Olmo (min. 29), aunque antes del descanso Saúl Rodríguez devolvió la igualdad.

Jorge Carrasco (Roda) presiona la salida de balón de Borja Domingo (Levante), el sábado. / Juan Francisco Roca

En la segunda parte el encuentro estuvo muy abierto. Parecía que el 2-2 iba a ser el resultado final, pero en el minuto 79 el delantero tarraconense Aleix Enríquez, uno de los máximos realizadores de la categoría, cerró el marcador con el 2-3.