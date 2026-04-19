Resumen Lliga Comunitat | Dos jornadas para el final y Alqueries y l’Alcora luchan por no descender

Emoción hasta el último minuto de esta fase regular. El Alqueries y L’Alcora no están salvados aún. Es más, los alquerienses ocupan plaza de descenso a Primera FFCV y tienen la permanencia a dos puntos, y los azulejeros con 29 puntos solo están un punto por encima de las plazas de descenso. Así es que tocará apretar los dientes en estas dos últimas jornadas de liga.

El Onda no pasó del empate a un gol frente al Silla en el campo Enrique Saura. / CD Onda

L’Alcora se hundió en casa frente al Patacona (0-2), con goles de Eloy Fernández (min. 6) y Shayne Fernández (min. 93). Tocará reaccionar y ganar uno de los dos partidos que le quedan. El Alqueries salió escocido del campo del Almazora (4-0), donde anotaron Chino, Raúl Moliner, Álex Pérez y Xavi Broch.

Gran temporada

El Nou Jove Castelló, el mejor equipo provincial esta temporada, se impuso 2-0 al Paiporta con tantos de Mora y Moha. El Burriana, por su parte, no pasó del empate (1-1) ante el Promeses Sueca. El gol celeste fue de Quique Bernat. Y finalmente, el Onda igualó en su campo ante el Silla (1-1). Leandro Pérez adelantó a los valencianos y Bruno Giner, en el minuto 92, estableció el empate final.