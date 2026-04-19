Resumen Tercera | Atronadora victoria del Villarreal C y triunfos para Roda y Soneja

El Villarreal C pasó como el caballo de Atila por el campo de Hércules B (0-4), con triplete para un estelar Mario Cervera. El equipo de David Cifuentes encarriló el partido en la primera parte y en la segunda se dedicó a imponer su ley, como hicieron los primorosos 45 primeros minutos. El delantero valenciano Mario Cervera fue el autor de los dos primeros goles (minutos 18 y 30), mientras que Kevin aumentó la renta para este segundo filial que huele a ‘play-off’ de ascenso.

En la segunda parte otro gol de Mario Cervera (cuatro goles en las dos últimas jornadas), hizo subir el 0-4 en el marcador para sumar tres grandes puntos que afianzan al conjunto de la Plana Baixa en la cuarta plaza, en puesto de ‘play-off’ de ascenso a la Segunda Federación.

Gana el Roda

El Roda le remontó al Utiel en la Ciudad Deportiva Pamesa (1-3) en un partido trepidante, con un final no apto para cardíacos y donde los muchachos de Miguel Ángel Muñoz marcaron dos goles en la recta final para certificar la victoria y también la permanencia en Tercera Federación.

El Utiel se adelantó en el marcador en la primera parte. Mejor dicho, en el minuto 44 los valencianos firmaron el 0-1 por mediación de Rubén Pérez. En la prolongación de esa primera parte (45+4) llegó el empate por mediación del central Luca Martín. Y en el 88 el citado gol de Iván Agudo valió el 2-1 para los vila-realenses, jugador que repitió en el minuto 93 para el 3-1 final.

Empate vallero

El Vall de Uxó arrancó un buen punto de su visita al Jove Español, en la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig (1-1). Un encuentro donde los valleros de José Manuel Descalzo volvieron a ofrecer una buena imagen, de lucha, garra y casta, lejos del José Mangriñán. Antes de marcar el primer gol el equipo de la Plana Baixa ya dio un serio aviso en el minuto 19 con un zapatazo del benicense Diego Carrasco que se estrelló en el poste de la portería alicantina. Y seguidamente, desde los once metros, el porteño David Megina puso el 0-1 al transformar un penalti (min. 33).

David Megina anotó el 0-1 para el Vall de Uxó en la Ciudad Deportiva de San Vicente. / UD Vall de Uxó

En la segunda parte el partido se volvió loco. El Jove Español empató en el minuto 51 por mediación de Press. Luego apareció la figura del portero Rafa Soriano que en el minuto 42 ya había salvado el 1-1, y en el 55 con su extraordinaria intervención evitó el 2-1. Al final reparto de puntos en el campo del Jove Español donde un buen Vall de Uxó araño un punto para seguir sumando.

El Soneja consiguió arrancar los tres puntos de su visita al campo del Torrellano. / CD Soneja

El Soneja

Treinta y cinco segundos necesitó el Soneja para marcar un gol que, a la postre, valió su peso en oro ante del Atlétic Club Torrellano, en tierras alicantinas (0-1). Gol por la vía rápida que sirvió para que los tres puntos en juego viajaran hasta el Alto Palancia. Lo anotó Juan Carlos Rico cuando algunos futbolistas aún se estaban ajustando las botas. Victoria para sellar la permanencia virtual en Tercera. Quedan nueve puntos en juego y nueve puntos sobre el descenso está el equipo de Carlos Ortí.