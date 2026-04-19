¡Sara Sorribes alza un título individual dos años después y da un salto enorme en el ránking mundial!

Sara Sorribes (528ª del ránking mundial), que recientemente volvió a las pistas después de un tiempo retirada por cuestiones de salud mental, ganó un título dos años después, al imponerse en la final del torneo ITF 75 de Portoroz (Eslovenia) a la también española Leyre Romero (179ª), por 6-4 y 6-1, en 93’.

La jugadora de la Vall d’Uixó, que vivió su mejor momento con el bronce logrado en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a la cántabra Cristina Bucsa en el torneo de dobles femenino, decidió, poco después, apartarse del tenis profesional por motivos personales.

Sara Sorribes triunfó en Portoroz, donde ganó su primer título en más de dos años.

Tras su regreso, meses atrás, formó parte del equipo español de la Billie Jean King Cup que logró el pase a la fase final al vencer a Eslovenia. Curioso.

Lo próximo

Ahora, la castellonense vuelve a acercarse al nivel de antaño y apunta al WTA 1.000 Madrid que arranca este martes.

Gracias a su destacada y emotiva victoria, Sorribes da un enorme salto en la clasificación mundial, avanzando más de 160 puestos para arrancar, esta semana, en torno a la posición 359ª del ránking WTA.