Alcaraz gana el Laureus y enciende las alarmas para Roland Garros: "La siguiente prueba será crucial"

Sobre el estrado del Palacio de Cibeles de Madrid, en su mano derecha, una protección ortopédica para su doliente muñeca, en la izquierda, el premio Laureus que le reconoce como el mejor deportista del mundo en 2025. Ese el presente de Carlos Alcaraz, el que mezcla el mayor reconocimiento que ofrece el deporte y los temores por una lesión que pone en duda su temporada de tierra batida.

"Veremos a ver", dijo el murciano cuando le preguntaron si podrá afrontar los dos grandes retos del calendario, el Masters 1000 de Roma y, sobre todo, Roland Garros. La lesión ya le he obligado a ausentarse del Masters 1000 de Madrid que ha arrancado este lunes con la fase previa. "La siguiente prueba va a ser crucial, así que estamos intentando hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa prueba salga bien", añadió el actual número dos del mundo sobre su presencia en París.

La preocupación, en fin, se mezclaba con el orgullo de recibir un premio que Roger Federer y Novak Djokovic (presentador de la gala de este año junto a Eileen Gu) ganó en cinco ocasiones y Rafa Nadal en otras dos. Tras el balear y Aitana Bonmatí, Alcaraz se convierte en el tercer español en ser reconocido como mejor deportista por los Laureus.

Reconocimiento a Lamine Yamal

La gala, celebrada en Madrid por tercer año consecutivo, también ha reconocido a Lamine Yamal, ganador del premio a mejor deportista joven del año, galardón que se ha entregado por primera vez. El extremo del Barça ya había sido reconocido el año pasado como deportista revelación, premio que en 2023 correspondió a Alcaraz.

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