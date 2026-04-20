Amics Castelló y Coto Córdoba se juegan el primer ascenso a Primera FEB: horarios y claves de la eliminatoria

La eliminatoria entre el Amics Castelló y el Coto Córdoba, campeones de los grupos Este y Oeste de Segunda FEB, ya tiene definidos días y horarios en un cruce que decidirá el primer ascenso directo a Primera FEB. La serie arrancará este sábado (25 de abril del 2026) a las 20.00 horas en el pabellón Vistalegre de Córdoba, mientras que la vuelta se disputará el domingo 3 de mayo al mediodía en el Ciutat de Castelló.

Se trata de una eliminatoria de alto voltaje entre dos equipos que han dominado sus respectivas conferencias y que ahora buscan dar el salto a la categoría de plata del baloncesto español.

Qué está en juego: ascenso directo y segunda oportunidad

El premio para el ganador es mayúsculo: el equipo que se imponga en este cara a cara logrará el ascenso directo a Primera FEB. Por su parte, el conjunto que caiga eliminado no quedará fuera de la lucha, ya que tendrá una segunda vida al reengancharse a la segunda ronda del play-off, donde aún estarán en juego las otras dos plazas de ascenso.

Este formato añade aún más tensión a una eliminatoria que se prevé igualada, aunque con dinámicas muy diferentes entre ambos equipos.

Amics Castelló llega lanzado: ocho victorias seguidas

El Amics Castelló, dirigido por José Luis Pichel, afronta la eliminatoria en su mejor momento de la temporada. El conjunto castellonense encadena ocho victorias consecutivas y ha cerrado la fase regular como líder del grupo Este con un balance de 21 triunfos y 5 derrotas, superando por poco al Class Bàsquet Sant Antoni (20-6).

El último precedente refuerza su candidatura: victoria en Llíria por 80-87, en un encuentro donde brilló con luz propia el base Roger Fàbrega.

Fàbrega, MVP y líder del equipo

El director de juego firmó una actuación sobresaliente con 20 puntos, cuatro rebotes, nueve asistencias, tres recuperaciones y cinco faltas recibidas, unos números que le valieron ser el mejor jugador de la jornada en Segunda FEB y conseguir el primer MVP de su carrera.

Su rendimiento será clave en una eliminatoria donde el control del ritmo y la toma de decisiones marcarán las diferencias.

Coto Córdoba, líder ‘in extremis’ pero peligroso

Enfrente estará un Coto Córdoba que logró el liderato del grupo Oeste en la última jornada. El conjunto andaluz terminó con un balance de 18-8, empatado en victorias pero beneficiado por el basquet averaje frente al Caja Insolac 87.

Aunque su clasificación fue más ajustada, el equipo cordobés ha demostrado ser competitivo en los momentos decisivos, lo que le convierte en un rival especialmente peligroso en este tipo de eliminatorias.

Galería | El derbi Amics Castelló-Maderas Sorlí Benicarló, en imágenes / Kmy Ros / Kmy Ros

Vistalegre dictará el primer veredicto

El primer asalto en Córdoba será clave para marcar el rumbo de la eliminatoria. El Vistalegre presentará un ambiente de gran cita, con el factor pista a favor del Coto Córdoba en la ida, mientras que el Ciutat de Castelló decidirá el ascenso en la vuelta.

Con dos estilos, dos trayectorias y un mismo objetivo, la eliminatoria entre Amics Castelló y Coto Córdoba se presenta como uno de los grandes focos del baloncesto nacional en este tramo final de temporada.

Porque en juego no solo está una victoria: está el salto a Primera FEB.