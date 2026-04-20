Castellón, un no parar de acoger competiciones nacionales: ahora, turno para el tenis playa

La playa del Gurugú acogerá, del 24 al 26 de abril del 2026, el Campeonato de España de Tenis Playa en las categorías juvenil y veteranos, una cita que se celebrará por segundo año consecutivo en la ciudad y que alcanza un récord de participación, con cerca de 300 inscritos.

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Antes de la rueda de prensa de presentación, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recibido a los organizadores del campeonato, quienes le han hecho entrega de la camiseta oficial del torneo, en un gesto que pone de manifiesto el respaldo institucional del Ayuntamiento a una competición que vuelve a situar a Castellón como escenario de grandes eventos deportivos de ámbito nacional.

En la rueda de prensa de presentación del evento han participado la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el responsable de tenis playa de la Real Federación Española de Tenis, Carles Vicens; Javier Soler, el director deportivo de la Real Federación Española de tenis; Magda Murcia, en representación de la Federación Valenciana de Tenis; e Ignacio Sancho, de Castellón Arena.

El reclamo

Maica Hurtado ha destacado que “Castellón vuelve a demostrar su capacidad para acoger grandes eventos deportivos de ámbito nacional, consolidándose como una ciudad abierta al deporte y preparada para recibir competiciones de primer nivel. La celebración de este Campeonato de España en la playa del Gurugú supone una nueva oportunidad para proyectar nuestra ciudad y poner en valor uno de nuestros espacios naturales más emblemáticos”.

La concejala de Deportes ha subrayado, además, que “el deporte es también una herramienta de dinamización turística y económica". "Este campeonato atraerá durante varios días a más de 400 personas entre deportistas, técnicos, familiares y acompañantes, lo que tendrá un impacto positivo en la hostelería, el comercio y los servicios de la ciudad”.

Hurtado ha añadido que “el binomio turismo-deporte es una línea estratégica para Castellón; y eventos como este Campeonato de España de Tenis Playa nos permiten seguir avanzando en ese objetivo". "Queremos que quienes nos visiten disfruten no solo de la competición, sino también de nuestras playas, nuestra gastronomía y la calidad de vida que ofrece Castellón”.

Presentación de los campeonatos nacionales de tenis playa, en el Ayuntamiento de Castelló. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Récord histórico de participación

El Campeonato de España se disputará en las categorías juvenil y veteranos , en modalidades masculina, femenina y mixta.

, en modalidades masculina, femenina y mixta. En categoría juvenil se competirá en sub-14, sub-16 y sub-18; mientras que en veteranos las categorías serán +30, +40, +50 y +60.

se competirá en sub-14, sub-16 y sub-18; mientras que en las categorías serán +30, +40, +50 y +60. La organización ha confirmado un récord histórico de inscripciones, con alrededor de 600 registros, ya que muchos de los cerca de 300 participantes competirán en varias modalidades .

. La cita consolida a Castellón como uno de los escenarios de referencia para el tenis playa nacional.

Valoraciones

Por su parte Carles Vicens, responsable de tenis playa de la Real Federación Española de Tenis, ha señalado: “Estamos en un entorno fantástico como son las playas de Castellón y esto, sumado a la cantidad de participantes inscritos, hace que sea un gran evento que va creciendo y consolidándose”. Asimismo, ha añadido que “en definitiva estamos aquí por la labor de que esto crezca y las cifras ya lo dicen”.

Ignacio Sancho, de Castellón Arena, ha destacado la importancia del trabajo de base que se viene desarrollando en la ciudad al subrayar que están encantados de que en este Campeonato de España en categorías juveniles, prácticamente el 30% de los que participan sean de aquí, de Castellón, de nuestro Gurugú”. En este sentido, ha afirmado que “esto significa que tanto apostar por la cantera, por hacer campeonatos tan importantes, al final tiene sus frutos y los jóvenes cada vez apuestan más por este deporte”.