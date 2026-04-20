Feliciano López pone en seria duda la participación de Alcaraz en Roland Garros: "Yo estuve dos meses parado"

Carlos Alcaraz se bajó del Masters de Madrid debido a la lesión en la muñeca derecha sufrida en el Trofeo COnde de Godó. El murciano se ausentará por segundo año consecutivo del torneo capitalino y explicó en sus redes sociales que "hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo".

El de El Palmar se retiró del ATP 500 de Barcelona tras sufrir una lesión en su muñeca derecha en el debut con el finlandés Otto Virtanen y, Sinner, tiene la oportunidad en la Caja Mágica de aumentar en 1.000 puntos su actual diferencia con el murciano en el ranking.

El Torneo de los Mosqueteros da el pistoletazo de salida el próximo 18 de mayo y Alcaraz necesita ritmo en arcilla si quiere revalidar su corona. Gran parte de los puntos que goza de ventaja respecto a Sinner los conquistó durante la gira de tierra debido a la ausencia del italiano, sancionado por dopaje.

Desde su aterrizaje en el circuito en 2022, nunca ha sido capaz de completar los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. El peor año fue 2024, último en el que estuvo presente en Madrid.

Alcaraz, en su debut en Barcelona / EUROPA PRESS

Feliciano López, extenista y director del Mutua Madrid Open, no se mostró del todo optimista respecto al alcance de sus molestias: "Yo he tenido esta lesión. Por lo que he podido escuchar, es una lesión muy típica en el mundo del tenis", analizó en 'Radioestadio Noche', programa de 'Onda Cero'.

"El tendón de la muñeca lo tiene inflamado, espero que no esté roto, y ahora toca recuperar", aportó. Eso sí, no considera que esta lesión sea fruto de un sobreesfuerzo: "No es una lesión muscular por sobrecarga porque ha llegado cansado de Montecarlo".

El calendario no da tregua y el Masters 1000 de Roma empieza el próximo 28 de abril y, Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y una de las fechas marcadas en rojo, está a la vuelta de la esquina: arranca el 18 de mayo.

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'Feli', sin embargo, no tiene del todo claro que el tenista de El Palmar vaya a llegar en condiciones óptimas a París: "Yo estuve dos meses parado. Yo no podía casi sostener la raqueta y él terminó el partido". "Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros", concluyó.