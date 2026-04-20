Yo me lo guiso yo me lo como: A lo Stephen Curry, así fue la canasta ganadora de Libroia para salvar al Benicarló
El rojillo se sacó un canastón de la manga para conseguir la victoria, a falta de dos segundos, y atar la permanencia un año más en Segunda FEB
El Maderas Sorlí Benicarló se jugaba la vida, literalmente, en el último partido de la fase regular de Segunda FEB, ante el CB Zaragoza. Si perdía, debía jugar el 'play-out' y en caso de descender dejaba al club en una situación muy delicada. Pero ahí es cuando emergen los grandes jugadores, esos a los que no les quema el balón.
Fue el base y uno de los jugadores más importantes del Benicarló en estas temporadas, el que asumió la responsabilidad y no falló, marcándose un canastón a lo Stephen Curry. El estadounidense se lanzó a por el aro y se sacó un tiro cerca del aro desequilibrado que acabó entrando, a falta de dos segundos, desatando la locura en el equipo del Baix Maestrat, que conseguía el objetivo sobre la bocina prácticamente.
Y así, el Benicarló volverá a latir un año más en la tercera categoría del baloncesto español. Así lo quiso Libroia.
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